Вернем ли лыжную славу?

Учитывая специфику региона, в Акмолинской области поставлена задача развивать зимние виды спорта, а в приоритете должны быть лыжные виды. Этому способствует природный ландшафт региона. К примеру, лыжная база Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта, расположенная в Щучинске, по рельефу, оборудованным трассам – в числе лучших в мире. Это второй крупный зимний спортивный комплекс страны (после алматинского) с прекрасными условиями для плодотвор­ных тренировок.

Конечно, приходится констатировать, что высоких результатов в лыжном спорте после феерической победы уроженца Щучинска Владимира Смирнова на зимних Играх в 1994 году у акмолинцев пока не было. Более того, по сей день то «золото» 30-летней давности – все еще единственная медаль высшей пробы, завоеванная казахстанскими спортсменами на белых олимпиадах. К слову, спортивный путь самого олимпийского чемпиона начинался на лыжных трассах и стадионах Щучинска, но далеко не таких, какими они являются сейчас. Сегодня около 10 тыс. акмолинских лыжников бесплатно тренируются на прекрасных трассах. Постоянно на учебно-тренировочные сборы приезжают ребята из Щучинской, Сандыктауской, Зерендинской, Аккольской и Буландынской ДЮСШ.

Молодое поколение спортсменов успешно защищает честь страны на международных чемпионатах. В Казахстане и не только известны имена акмолинских лыжников Олжаса Климина, Святослава Матасова, Никиты Гридина, Константина Борцова, Надежды Степашкиной, Ксении Шалыгиной, Анны Мельник, Аубакира Тотанова и других.

Глава региона Марат Ахметжанов на встречах со спортсменами уже не раз отмечал, что Акмолинская область должна стать лыжной базой страны, как и других зимних видов спорта, ведь условия для этого есть. Так, руководитель управления физической культуры и спорта Ардак Тулендин сообщает, что в рамках благотворительного проекта «Лыжня в село» за счет ОФ «Қазақстан халқына» для девяти спортивных школ области приобретена 721 пара лыж. Завершается и второй этап этого проекта: фондом приобретается 801 пара зимнего лыжного инвентаря и 230 пар лыжероллеров. Имеющиеся трассы позволяют спортсменам заниматься и в летнее время.

– Думается, реализация этих проектов станет хорошим стимулом, ведь долгое время многие спорт­смены, тренеры, спортивные функ­ционеры говорили об отсутствии качественного инвентаря либо его острой нехватке, – говорит Ардак Тулендин.

Есть и другой ключевой момент – кадры. Костяк тренерского состава районных спортшкол – в основном люди предпенсионного и пенсионного возраста. Молодых перспективных наставников, к сожалению, мало. Не привлекает их и мизерная заработная плата, которая для начинающего тренера равняется 120 тыс. тенге. И сегодня во многих ДЮСШ тренерами подрабатывают местные учителя физической культуры. Кстати, с 2025 года вводится пилотный проект – подушевое финансирование детско-юношеских спортивных школ. В «пилот» вошла Шортандинская ДЮСШ. Ожидается, что с 2026 года в программу, предусматривающую повышение зарплаты начинающим тренерам, войдут все спортшколы.

Тем не менее, согласно статотчетности спортшкол, число спортсменов-­лыжников в области растет. Лыжными гонками в Акмолинской области занимаются 7 501 человек, из них в ДЮСШ – 1 454 школьника. В регионе действуют 770 отделений лыжного спорта, начиная с детского спорта до Школы высшего спортивного мастерства в Кокшетау, где занимаются спортсмены-профессионалы, выступающие в составе сборной команды Казахстана.

Задача управлений физической культуры и спорта – подготовка спортивного резерва для сборных команд страны. Анализ общей работы показал, что эта часть сильно хромает, в том числе из-за низкой квалификации тренеров. Результаты за три последних года, мягко говоря, печальны: проигрывают акмолинцы Восточно-­Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областям и Астане. С каждым годом снижается число спортсменов, попадающих в юношеский и юниорский составы. То есть потолок для ребят – чемпионы области.

В связи с этим принято решение отправлять тренеров на меж­дународные курсы повышения квалификации. Рассматривается и вопрос о привлечении зарубежного (российского) специалиста со своей программой для подготовки резерва из молодежной и взрослой команд. К слову, в настоящее время в регионе трудятся 117 тренеров по лыжным гонкам, из них 56 – в ДЮСШ.

В марте 2024 года в регионе рес­публиканским массовым лыжным забегом отметили 30-летие первой золотой олимпийской медали в истории независимого Казахстана. На важное мероприятие был приглашен и сам Владимир Смирнов. Тогда он пообещал приложить максимум усилий со своей стороны для того, чтобы местные спортсмены представляли Казахстан на международных соревнованиях. К слову, Владимир Михайлович в июне 2024-го стал вице-президентом Национальной лыжной ассоциации Казахстана, отвечает за развитие лыжных гонок в стране.

Как говорит Ардак Тулендин, тренерский состав для работы со сборной командой Казахстана Смирнов сформировал сам, сам же отобрал сервисменов для подготовки лыж (это немаловажный процесс). С ним согласован нынешний состав сборной РК. Результатов ожидать пока рано. Однако в 2024-м акмолинский спортсмен Святослав Матасов в спринте на 1,4 км классическим стилем занял 21-е место на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском городе Руке.

Сейчас ведется отбор на международные соревнования – зимнюю Универсиаду-2025 в Италии и 9-е зимние Азиатские игры в Китае. Претенденты будут определены на чемпионате страны.