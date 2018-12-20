​Вернуть престиж профессии

– Как откликнулся руководимый Вами коллектив, обосновавшийся на второй позиции педвузов страны в Национальном рейтинге, на Послание Главы государства?

– Президент подчеркнул: «На рынке должны остаться только те из них, которые обеспечивают высокое качество образования. Важно развивать партнерство с ведущими университетами мира, привлекая на работу, по опыту Назарбаев Университета, лучших зарубежных топ-менеджеров». Эти слова Главы государства заставляют задуматься каждого, кто имеет отношение к этой сфере деятельности. Естест­венно, коллектив нашего университета не исключение.

Когда Лидер нации ставит такую задачу, нам предстоит мобилизовать все ресурсы.

Со дня обретения статуса университета в ПГПУ серьезно изменился кадровый состав, сформирован перспективный научный блок. Отправной точкой для нас стала Программа развития вуза на 2016–2019 годы, которая содержит более 100 конкретных дел, выполняемых с опережением. Новый статус дал нашему коллективу возможность открыть программы послевузовского образования. Мы ведем многоуровневую подготовку педкадров, спектр специальностей расширился с 26 до 56. В текущем учебном году открыт колледж при университете, где готовим педагогов по семи специальностям.

Великий писатель-гуманист Лев Толстой еще во второй половине ХIХ века точно отметил: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель». Эта истина актуальна и сегодня. В век глобализации мы хотим, чтобы наших детей учили уму-разуму именно совершенные наставники. А как сформировать плеяду таких подлинных учителей?

Вопрос не из легких… Безус­ловно, очень важно наделить педагога достойным статусом. И хорошо, что такое понимание есть в обществе. Неспроста казах­станцы единодушно одоб­рили предложение Президента по этому вопросу. Многие,­ особен­но представители старшего поколения, помнят, каков был статус учителя в трудные военные и после­военные годы. Подлинное уважение широкой­ общественнос­ти, власти не только­ окрыляло, но и повышало­ ответственность, подвигало их на педагогический поиск. Тому­ способствовала и достойная­ оплата труда. Неспрос­та до 1980-х­ годов прошлого столетия самыми­ популярными вузами Казахстана были КазПИ имени Абая и ЖенПИ.

Ныне такое можно наблюдать за рубежом, где миллионы молодых людей мечтают стать педагогами. В Турции настоль­ко уважаемы учителя, что благодарные ученики нередко целуют им руки. Есть еще ряд моральных и материальных поощрений для педагога. Что касается материального стимула, то в Германии, где зарплата среднестатистического немца составляет 3 812 евро в месяц, у учителя гимназии – 4 039 евро. Плюс к тому он может получить статус чиновника, а это уменьшение налогов и назначение высокой пенсии. Мы можем строить грандиозные планы, но если нет соответствующих кадров, все это останется на бумаге.

Статус учителя – вопрос первостепенной важности. И Глава­ государства хорошо знает о сложном состоянии, в котором пребывает наш учитель. Да, важно, чтобы зарплату педагогам подняли, но не менее важно для человека знать, насколько весом для общества его труд. Статус, закрепленный за учителем законом, не сомневаюсь, положительно отразится и на наборе студентов в педвузы.

– Много ли у вас студентов, нуждающихся в общежитии?

– Как и у большинства вузов страны, есть проблемы с жильем. У нас два общежития, но с учетом ежегодного роста числа студентов их явно недостаточно. В наших планах – строительство девятиэтажного общежития в новом микрорайоне «Сарыарка». С местной исполнительной властью этот вопрос согласован, нам выделен земельный участок под строительство. За последние 2 года мы заметно укрепили материально-техническую базу университета, ввели в эксплуатацию три новых учебных здания, одно из них – в заповедной зоне Баянаул. И этот список можно продолжить. А для качественного улучшения кадрового состава повысим заработную плату, хотя она у нас выше, чем в других вузах региона.

– В Послании Главы государства подчеркнуто: «Главный критерий оценки успешности вуза – это занятость выпускников после окончания учебы, их трудоуст­ройство на высокооплачиваемую работу». Как обстоят дела у вас в этом направлении?

– В минувшем учебном году ПГПУ окончили 475 человек. Из них более 90% трудоустроены. Университет оказывает помощь в профессиональной деятельности выпускника, отслеживает его карьерный рост. К примеру, выпускница 2018 года Дарья Новосельцева трудоустроена в Назарбаев Интеллектуальную школу педагогом дополнительного образования. Немало наших студентов продолжают обучение за границей в магистратуре: в Литве обучаются Анна Климченко, Айдан Тлеулесова, в Московском государственном университете – Анна Шепелевич, Диана Мухамедьярова, Регина Акулова, Дарын Тажибаев, Акерке Зияхан, Инна Кузнецова и другие.

– Лидер нации в Посла­нии сделал акцент на системе и методике обучения Назарбаев Интеллектуальных школ, которые должны стать единым стандартом для государственных учебных заведений…

– Да, такой переход по замыслу Нурсултана Абишевича должен стать завершающей стадией в реформировании школьного образования. Наш вуз тесно работает с Назарбаев Интеллектуальной школой, находящейся в Павлодаре. По договору о сотрудничестве наши воспитанники проходят там инновационную практику. Старшекурсники изу­чают обновленные методы и приемы обучения, поскольку они должны стать единым стандартом для государственных школ. К тому же в составе учителей Назарбаев­ Интеллектуальной школы преобладают выпускники ПГПУ. Наши студенты с первого курса проходят профессиональную практику в шести лучших школах областного центра.

Замечу, непросто сразу после вуза трудоустроить выпускников на высокооплачиваемую работу. Высокая зарплата возможна только в национальных и транснациональных компаниях, бизнес-структурах, но в их штатных расписаниях не предусмотрены педкадры. Но мы гордимся успехами каждого нашего выпускника.

Сегодня, к сожалению, проф­ориентационная работа, какие бы замечательные отношения мы ни выстраивали с работодателями, переложена большей частью на вузы. А от качества набора студентов зависят в будущем судьбы их потенциальных учеников. Знания, получаемые будущими педагогами в процессе обучения, – это фундамент для развития самих регионов в частности и страны в целом. Поэтому молодежь в педагогические университеты должна идти не по остаточному принципу, а только лучшие из лучших. Как было во времена молодос­ти наших родителей, бабушек и дедушек. Здесь необходима координация усилий на государственном уровне, на стыке интересов самых разных сфер. И Закон «О статусе педагога», принятие которого запланировано на следующий год, думаю, будет этому способствовать. Раньше кто был самым уважаемым человеком? Пришло время учителя. В профориентационной работе нужны серьезные коррективы.