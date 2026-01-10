В этот день 34 года назад указом Президента страны были образованы Внут­ренние войска МВД РК. Преобразованные в апреле 2014-го в Национальную гвардию силы правопорядка сегодня полностью соответствуют своему предназначению – обеспечивать внутреннюю безо­пасность государства.

В контексте реализации государственной политики и стратегических прио­ритетов, обозначенных в Послании Президента страны «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта и тотальной цифровизации», в Национальной гвардии проводится комп­лексная транс­формация управленческих процессов, направленная на повышение эффективности и цифровизации деятельности подразделений.

Как сообщила пресс-служба Нацио­нальной гвардии МВД, в рамках этой работы реализована установка вычис­лительной платформы NitecAI Минис­терства искусственного интеллекта и цифрового развития, предусматривающая подключение Центра управления войсками к Национальной системе видеомониторинга, включая интеграцию с системой «Сергек» и иными государственными ресурсами видеонаблюдения. Разработан и внедрен охранный комплекс «Қамту-2025», который прошел успешную апробацию в одном из исправительных учреждений. В настоя­щее время Академией Национальной гвардии направлена заявка в Минюст на получение патента.

Военная доктрина нашей страны носит оборонительный характер, но войс­ка всегда должны быть готовы к любым угрозам и вызовам современности. Поэтому в Нацгвардии РК приоритетными направлениями деятельности являются развитие авиации, беспилотных авиационных систем, оснащение войск современными образцами автобронетанковой техники и вооружения.

Сегодня практически закрыта потребность войск в самолетах, которые введены в эксплуатацию под годовым сопровождением гарантийной бригадой завода-изготовителя. По поручению Правительства проведены предварительные мероприятия с китайской компанией CATIC по созданию Центра технического обслуживания самолетов одной линейки Y-8. Китайские партнеры готовы изготовить оборудование, осуществить поставку и выполнить пусконаладку с обучением специалистов.

Утвержден План развития беспилотных авиационных систем на 2025–2029 годы. В Академии Национальной гвардии для обучения будущих офицеров введен цикл беспилотных авиационных систем, а в столичной бригаде оборудован класс по подготовке специа­листов БПЛА рядового и сержантского состава. В Центре боевой и методи­ческой подготовки под Алматы начата курсовая подготовка и переподготовка специалистов по этому направлению.

Определенная работа проводится в воп­росах организации связи. В нас­тоящее время введены в эксплуатацию 18 базовых трекинговых станций в рамках строительства объединенной сети связи МВД и МЧС. Данное оборудование позволило повысить качество управления несения службы на улицах городов, улучшив отоб­ражение GPS-треков на электронных картах мобильных устройств.

Важнейшую роль в успешном выполнении задач играют поэтапные поставки вооружения и военной техники. В рамках Концепции обеспечения общественной безопасности для несения патрульно-пос­товой службы и выполнения других задач в 2025 году закуплено в лизинг почти 700 единиц автомобильной и специальной техники. Для подразделений специального назначения приобретаются учебно-тренировочные комплексы беспилотных летательных аппаратов и современные виды вооружения.

Особое место в жизнедеятельности занимает развитие инфраструктуры войск. Продолжается строительство зданий и сооружений для Академии Национальной гвардии. В ноябре 2024 года здесь была сдана новая казарма для проживания курсантов. Помещения выполнены в едином стиле и оснащены современным техническим оборудованием. Еще одна современная казарма, рассчитанная для размещения батальона, сдана в экс­плуатацию для оперативной бригады в Кокшетау.

Для размещения сформированных батальонов продолжается строительство военных городков в Алматы, Туркестане, Жезказгане и казарм в Уральске, Кызыл­орде и Атырау. Главным командованием во взаимодействии с местными исполнительными органами городов Алматы, Тараза, Конаева, Талдыкоргана, Актобе, Актау, Кокшетау, Усть-Каменогорска организованы строительство и ремонт военных городков и казарменно-жилищного фонда.

Внедряются новые технологии и методы обучения военнослужащих. В ходе проведения учений, в том числе и международных, впервые были использованы беспилотные авиационные системы FPV, а также ударные дроны различного назначения отечественного производства.

Всего в прошлом году органы военного управления, воинские части и под­разделения Нацгвардии совместно с взаимодействующими госорганами, Вооруженными силами, другими войс­ками и воинскими формированиями страны приняли участие в 210 учениях международного, республиканского и ведомственного масштаба, в том числе по специальным оперативным планам «Антитеррор» и МВД.

В связи со строительством АЭС в Казах­стане инициированы предложения о создании непосредственно на площадке и за ее пределами необходимой инфраструктуры для размещения и оснащения сил охраны и реагирования. Речь идет о строительстве новой воинской части Национальной гвардии и военного городка.

Таким образом, в войсках созданы все условия для достижения целей развития и поддержания необходимого уровня боевой готовности. В 2025 году все поставленные перед войсками служебно-боевые задачи выполнены в полном объеме.

Установление в обществе принципа «Закон и порядок», неотвратимости наказания за правонарушения является стратегической задачей государства. Гвардейцы совместно с органами внутренних дел обеспечивают охрану общественного порядка, а также осуществляют контроль и надзор за поведением лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В 2025-м ими выполнено 3 308 задач патрульно-постовой службы, обеспечен порядок на 985 общественно-политичес­ких и других массовых мероприятиях. Во время патрулирования улиц городов войсковыми нарядами задержаны и дос­тавлены в ОВД около 17 тыс. правонарушителей, из них с признаками преступления – 687 человек. При несении боевой службы изъято 308 единиц холодного, огнестрельного оружия и боеприпасов, произведено 136 фактов изъятия наркотических веществ общим весом более трех килограммов.

Караулами Нацгвардии обеспечивается охрана 39 учреждений уголовно-исполнительной системы и одного производственного объекта. Предот­вращено семь фактов проникновения осужденных во внутреннюю запретную зону, а также 123 случая переброса запрещенных предметов, из них семь – с применением БПЛА.

При их совершении задержаны 85 граж­данских лиц, изъяты 1 297 мобильных телефонов, 635 сим-карт, 639 колюще-режущих предметов и холодного оружия, наркотических веществ общим весом более двух килограммов, свыше 65 литров спиртосодержащей жидкос­ти, денежных средств на сумму свыше 145 тыс. тенге и 300 долларов. Караулами по конвоированию перевезено более 62 тыс. осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в том числе обеспечено свыше 2 тыс. судебных процессов.

Принимаются меры по совершенствованию воспитательной работы с личным составом, обеспечению воинской дисциплины и законности в войсках. Ежегодно в ряды Национальной гвардии призываются около 14 тыс. молодых казахстанцев. Становым хребтом войск остается офицерский корпус, львиную долю задач выполняют военнослужащие по контракту. И работа с каждой из упомянутых категорий военнослужащих требует определенной системности, структуры и индивидуального подхода.

Особое внимание уделяется эффективности организации и проведения воспитательной, психологической и социально-правовой работы, которая отражается на морально-психологическом состоянии военнослужащих. В войсках комплекс воспитательных мероприятий в 2025-м проводился в рамках реализации программы «Береги жизнь» на 2022–2025 годы и объявленного Минис­терством внутренних дел Года профилактики правонарушений.

В настоящее время реализуются такие межведомственные программы, как «Закон и порядок в армии», «Цифровая профилактика в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК на 2025–2028 годы». Осуществляется активное сотрудничество с научными организация­ми и учебными заведениями страны.

Так, во взаимодействии со специалис­тами ТОО «Victory Technology» на базе столичной бригады и воинской час­ти 5514 в Талдыкоргане проведена апробация новой методики, направленной на выявление и профилактику нестандартных психологических состояний у военнослужащих. Сейчас разработчики проводят проверку данных совместно с учеными Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева и Maqsut Narikbayev University.

В целях внедрения новых форм и методов работы с личным составом произведена практическая подготовка всех офицеров воспитательных структур войск. На сборах презентовано новое методичес­кое пособие «Ұландық дос», которое в последующем было внедрено в войсках.

Для мониторинга за личным составом и недопущения нарушений уставных правил взаимоотношений в войсках продолжается работа по увеличению числа камер видеонаблюдения. Сегодня на территории военных городков, в казармах, складах оружия, столовых, помещениях бытового обслуживания, постах суточного наряда, караулах установлено более 5 тыс. видеокамер, они находятся под постоянным контролем командиров воинских частей, оперативных дежурных и военной полиции.

Камеры позволяют контролировать личный состав в реальном времени, что дает возможность при необходимости пересмотреть записи с целью выявления нарушений, фактов получения травм. В совокупности все это дает положительные результаты: в прошлом году в войсках не допущено групповых правонарушений и гибели солдат.

Большое внимание уделяется военнослужащим по призыву, их мотивации во время прохождения срочной службы. Например, внедрены кредитные каникулы на время службы.

Программа «Срочник 2.0» совместно с высшими учебными заведениями страны реализуется с 2023 года. Только в 2025-м гвардейцам было предоставлено почти 1 300 образовательных грантов на бесплатное обучение в вузах Казахстана. Из порядка 4 тыс. солдат срочной службы войск правопорядка победителями стали лучшие из лучших – отличники боевой подготовки, которым вручили учебные сертификаты.

Большое значение придается взаимодействию с комитетом солдатских матерей «Аналар жүрегі», который играет важную роль в защите прав военнослужащих и улучшении условий прохождения воинской службы. Только в ушедшем году с его представительницами проведено более 90 совместных мероприятий.

23 мая 2025 года в Астане состоялся II Республиканский форум «Материнская мудрость на пути воинской службы сына». В работе форума приняли участие представители всех силовых структур, министерств здравоохранения, науки и высшего образования, Главной военной прокуратуры, депутаты Мажилиса и родители военнослужащих. Были обсуж­дены проблемные вопросы медобеспечения военнослужащих срочной службы, улучшение стоматологических услуг и других медицинских сервисов в рамках ОСМС, образовательные программы и гранты для военнослужащих.

В конце прошлого года подписан совместный План работы Национальной гвардии и комитета солдатских матерей на 2026-й, где основные усилия направлены на проведение мероприятий военно-патриотического характера, сохранение жизни и здоровья военнослужащих и улучшение социально-бытовых условий.

Приоритетным направлением работы является воспитание молодых воинов в духе патриотизма. «Быть патриотом – значит усердно трудиться на благо страны и своей семьи», – сказал Президент в своем недавнем интервью. Для военных это еще и всегда быть готовыми защитить свою Родину, стоять на страже безо­пасности страны и ее граждан.