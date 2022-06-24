Вертолет вылетел на поиски пропавшего на озере мальчика в ЗКО

Вертолет привлекли для поисков пропавшего на озере мальчика в Западно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой город».

22 июня в 16:45 спасателям поступила информация о том, что в посёлке Сары Омир Теректинского района на озере Шалкар девятилетний мальчик остался без присмотра взрослых и его на надувном матрасе ветром унесло на середину озера.

За ним поплыл 66-летний дедушка, однако на берег они не вернулись. Во время поисков спасатели задействовали вертолет.

В 23:00 мужчину удалось найти на противоположенном берегу. Он жив и здоров, поиски мальчика длились до наступления темноты и возобновились с рассветом.

Сегодня, 24 июня, в 05:00 для поиска ребёнка решено было привлечь вертолёт. На месте работает 21 спасатель. Мальчика ищут не только в воде, но и на суше.