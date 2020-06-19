Весь мир завоевать пером

Патриарх народной памяти

Книжная выставка открыла удивительный мир Ильяса Есенберлина (1915–1983), посвятившего свое творчество многовековой истории казахского народа, его эпическому наследию и искрометным изречениям акынов. В Национальной библиотеке хранится более 900 наименований разных материалов, связанных с поэтом и прозаиком Ильясом Есенберлиным. Среди них – его книги, изданные и переизданные в разные годы, статьи, посвященные жизни и творчеству писателя, рецензии к его произведениям, напечатанные на страницах периодической печати в советское и нынешнее время.

Творчество писателя, которого по праву называют патриархом исторической памяти народа, словно будоражит сознание, призывая ясно увидеть прошлое, его связь с настоящим и будущим. Книжная выставка стала данью глубокого уважения и памяти этой яркой и неординарной личности. Читатель называет Илья­са Есенберлина своим другом и наставником, поскольку его произведения посвящены человеку и искренним любящим сердцам, воспитывают любовь к родной земле, возвышают честь и справедливость.

Он не боялся представлять без прикрас страдания, выпавшие на долю казахского народа: «До чего мудр мой бедный народ! Кроме тебя, кроме казаха, никто эту жизнь не назвал жалған, то есть обманом и миражом». Творчество Есенберлина по своей сути является народным, его книги всегда будут привлекать и вдохновлять. Писатель оставил о себе поистине добрую память, отлитую из «золота теплого, точно живого».

Руководитель службы «Қазақстан кітаптары» Мадина Жаркналова, открывая памятную выставку, подчеркнула, что Национальная библиотека, хотя и приостановила прием читателей в связи с пандемией коронавирусной инфекции, тем не менее в онлайн-режиме продолжает свою деятельность, открывая для читателей новые возможности.

– Ильяс Есенберлин – известный казахский писатель, исторический романист, лауреат Государственной премии Казахской ССР, участник Великой Отечественной войны, – отметила Мадина Баяновна. – Как говорил сам Ильяс Есенберлин, человек приходит в этот мир и уходит, а после него остаются только его дела и память о нем. Сам писатель оставил о себе глубокую память и богатое наследство в виде прекрасных произведений. В них сокрыты его чувства, душа и мысли, которые привлекают искренностью и богатым жизненным опытом.

Ильяс Есенберлин родился в 1915 году в городе Атбасаре Акмолинской области. Его детство и молодость были омрачены тяжелыми, мрачными событиями 20–30-х годов, когда казахский народ пережил страшные потрясения из-за революции и гражданской войны, нищету и голод.

В юности Ильяс мечтал стать металлургом. Мечта его осущест­вилась бы, поскольку в 1940-м он окончил Казахский горно-металлургический институт, но началась война с фашистской Германией. Есенберлин ушел на фронт.

Тяжелое ранение не позволило ему и после окончания войны занять место в рядах молодой нацио­нальной технической интеллигенции, поэтому свою жизнь он решил посвятить литературе. И тем не менее трудовая деятельность его была многообразна.

Так, в первые послевоенные годы он работал в аппарате ЦК Компартии Казахстана, затем был директором Казахской государственной филармонии, редактором сценарной коллегии студии «Казахфильм». В 60-е – он уже редактор Казгослитиздата, после – директор издательства «Жазушы», которое возглавлял в течение нескольких лет. В качестве второго секретаря он был в составе руководства Союза писателей Казахстана.

Ильяс Есенберлин начал писать еще на фронте и, подобно многим литераторам тех лет, стремился пробовать себя в поэ­зии. Его первые произведения с 1945 года стали появляться в виде небольших сборников стихов и поэм. Многие его стихи тех лет, переложенные на музыку, звучали по радио и с эстрады.

Начинающий писатель проявил свои творческие способности и в драматургии: его пьеса «Борьба в горах» долгое время шла в республиканском Театре юного зрителя. Выступал он и как переводчик. Благодаря его таланту на казахском языке зазвучали сказки и рассказы русского писателя, педагога-просветителя Константина Ушинского.

Трилогия длиною в пять веков

Однако, по мнению самого Илья­са Есенберлина, ни в поэзии, ни в драматургии ему не удавалось со всей полнотой выразить свое творческое кредо, свои нравственные принципы. И тогда свой могучий талант Есенберлин обратил к прозе. Романы «Схватка», «Опасная переправа», «Любящие», «Золотая птица», «Прикрой своим щитом», адресованные молодой казахской интеллигенции, первоцелинникам и нефтяникам Мангышлака, поставили его имя в один ряд с крупнейшими писателями Казахстана.

В 1968 году за роман «Схватка» о формировании технической интеллигенции и ее роли в переустройстве жизни республики Ильяс Есенберлин удостоился Государственной премии Казахской ССР. Уже в следующем году появился новый роман «Хан Кене». В 1971 и 1973 годах – два других романа: «Заговоренный меч» и «Отчаяние», составившие вместе с «Ханом Кене» историческую трилогию «Кочевники».

В трилогии, переведенной на многие языки мира, писатель уместил сложные, неординарные события XV–XIX веков, происходившие на территории современного Казахстана. Он представил пятивековую историю, которая немыслима без Казахского ханства, объединения казахских родов после распада империи Тимура. Есенберлин таким образом стал практически первым, кто написал масштабное произведение по истории казахского народа. Причем герои трилогии являются реальными историческими личностями, начиная от хана Абулхаира, султанов Жанибека и Керея и заканчивая ханом Кенесары Касымулы.

Предисловие к английскому изданию «Кочевников» 1998 года написал Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев. В 2012-м трилогия «заговорила» еще на двух языках – японском и немецком. Еще через несколько лет – и на китайском.

– Исторический роман уводит читателя в далекое прошлое, – продолжила Мадина Баяновна. – Значение этого знаменитого произведения в том, что писатель обозначил крупным планом общие нравственные проблемы мира и войны, борьбы за свободу, единения народов. «Кочевники» проникнуты гуманизмом, протестом против угнетения и произвола. Ильяс Есенберлин сумел создать художественно реалис­тичные образы султанов и ханов, но активным творцом истории он представил именно народ.

Уроки истории

В казахской литературе исторический роман «Кочевники» стал первым крупномасштабным многоплановым произведением, первым романом-хроникой. По сути, трилогия – новая ступень в развитии историчес­кого жанра. Она принесла Илья­су Есенберлину всенародную известность.

Свой отсчет первое государство казахов начинало с 1465 года, когда султаны Керей и Жанибек восстали против хана Абулхаира и откочевали с подчиненными им племенами. Произошло это после поражения хана в войне с ойратами, которое показало неспособность Абулхаира защитить своих подданных от внешней агрессии.

Откочевка султанов из Узбекского улуса в Семиречье, несомненно, сыграла решающую роль в судьбе казахов. Но при этом, как отмечают историки, нельзя утверждать, что именно она определила возникновение казахского народа. Нет, бунт султанов против хана Абулхаира лишь ускорил уже происходивший процесс сложения казахов в единый народ.

Переходный характер этого процесса хорошо подтверждается парным термином «узбек-казак». Так называли летописцы того времени отделившихся Керея и Жанибека и их подданных. Султанам удалось создать новое государство – Казахское ханство, а султан Керей стал первым казахским ханом.

Становление первого казахского государства происходило сложно. Оно сопровождалось непрестанной борьбой, поисками собственной национальной идентичности, обретением самосознания народа. Такие выдаю­щиеся исторические личности, как ханы Касым, Хак-Назар, Абулхаир, Абылай, Кенесары, внесли огромный вклад в укрепление казахской государственности. Они и многие другие достойные сыны казахского народа навсегда стали символами патриотизма, мужества и духовной силы. Впрочем, лучше обратиться к трилогии «Кочевники», где писатель выразительно и ярко, реалистично и эпически захватывающе представил эти исторические события.

Ильяс Есенберлин писал, что задумал трилогию еще в 1945 году, но только в 1960-м приступил к работе над романами. Объяснял он такую долгую подготовку необходимостью предельной пунк­туальности и достоверности. Перевел трилогию замечательный писатель и переводчик казахской литературы Морис Симашко, за что удостоился Государственной премии КазССР.

Говорят, когда в 1980-м трилогию отправили в Москву на соискание Государственной премии СССР, некоторые недоброжелатели написали в соответствующий комитет подметное письмо, иными словами – донос. К сожалению, их «ложка дегтя» остановила процесс.

Думается, здесь уместно вспомнить размышления самого писателя из его сборника «Мысли, выступления, дневники, письма»: «Несчастный не может смириться с тем, что талантом и признанием Бог награждает не каждого... Изводиться черной завистью, организовывать мелкую травлю и ранить сплетнями и наговорами – удел таких людей».

Незапятнанные честь и совесть

– Ильяс Есенберлин прожил сложную жизнь. Он не променял свой могучий талант на мелочи и суету, он сделал главное, и это мы прослеживаем в его мыслях и изречениях, – продолжила экс­курсию по выставке Мадина Жаркналова. – Сборник «Мысли, выступления, дневники, письма» открывает его душевный мир, искреннее сердце, страдания и мечты. Его ум и талант до конца были отданы народу.

Куратор выставки добавила, что составителем названного сборника стал сын писателя – Козыкорпеш Есенберлин.

В этой книге сам писатель объяснил свое увлечение историей: «Сейчас я оглядываюсь назад, потому что мои знания от этого становятся содержательней, мой кругозор – шире. Когда я не знал жизнь, то не думал об истории... Чем выше дерево поднимается, тем глубже его корни уходят в землю. Так и человек: чем больше он думает о будущем, тем больше хочет знать о прошлом».

Рассуждая о профессии литератора, Ильяс Есенберлин утверждал, что «весь мир можно завоевать пером». А мерой счас­тья он называл «незапятнанные ни предательством, ни обманом честь и совесть».

Козыкорпеш Есенберлин в этом же сборнике опубликовал свои воспоминания об отце, которого называл своим учителем и другом: «Отец всегда находил время поговорить, побеседовать со мной. Это была необъяснимая тесная духовная связь, даже если мы просто молча сидели рядом. Главной чертой отца была его огромная любовь. Честно говоря, мне в жизни не доводилось видеть человека, до такой степени любившего людей».

Щедро делясь богатым опытом и мыслями с читателем, Ильяс Есенберлин оставил, например, замечательное наблюдение о любви: «Нет на свете чувства сильнее, чем любовь. Ради нее трус может стать героем, а человек, не знающий грамоты, сложить прекрасные стихи... По-моему, нет большего сокровища на свете, чем любовь».

Принадлежат писателю и такие строки: «Жизнь человека схожа с морем. И в ней много таинственного и непонятного. Жизнь каждого человека подобна волне, стремящейся к берегу, где ее ждет конец, а может, бессмертие…»