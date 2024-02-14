Весело учиться, с пользой отдыхать

Это первый лагерь отдыха школьников, открывшийся в регионе во исполнение поручения Главы государства по созданию 50 детских оздоровительных центров. Еще один остров детской мечты, похожий на РУОЦ «Балдаурен», расположился в другом живописном месте области. Здесь успели подружиться десятки мальчишек и девчонок, которым посчастливилось оказаться в его стенах. Время, заполненное учебой, отдыхом, занятиями по интересам, они проводят с большой пользой. О том, как акмолинским ребятам учится и отдыхается в «Жас дәурен», можно судить по эмоциональному выражению одной из школьниц: «Я бы здесь жить осталась!»

В центре, открывшемся на базе бывшего Сандыктауского детского дома, на бесплатной основе совмещают обучение и отдых самые активные школьники, отличники учебы, победители олимпиад из разных уголков области. То есть поездку сюда нужно заслужить. Конечно же, отдыхают здесь ребята из малообеспеченных и многодетных семей. С юными акмолинцами работают вожатые, педагоги дополнительного образования, воспитатели, а также психологи и медики.

Смена длится восемь дней. «Мало!» – говорят довольные мальчишки и девчонки, так им здесь нравится. На самом деле восемь дней в таком динамичном пространстве пролетают в мгновение ока. Насыщенная программа, состоящая из тренингов, различных игровых мероприятий, нацеленных на обучение работать в команде, онлайн-уроки (они не отменяются), домашние задания сменяются активным отдыхом, прогулками по зимнему лесу, лыжными походами, а еще коньки, игры на свежем воздухе. Наверняка каждый из побывавших здесь ребят убеждается, каким мощнейшим средством оздоровления является лесной воздух.

Добавьте сюда любимые многими вокал, танцы, дебаты. Кстати, с самого начала на базе лагеря проходят форумы, слеты, конференции, олимпиады школьников области. Так что эта площадка уже заняла свою нишу в сфере образования. По словам директора «Жас дәурен» Армана Умурзакова, в нынешнем году лагерь, рассчитанный на 100 мест, планируется расширить до 200 койко-мест.

Есть у зимне-весенних смен одна особенность: по решению руководства лагеря на каждую смену заезжают ребята одного возраста. Так, в день нашего посещения «Жас дәурен» здесь весело и с пользой в рамках тематической смены «Ұлы дала елі» проводили время 60 семиклассников из Атбасарского, Бурабайского, Зерендинского, Сандыктауского районов и Кокшетау.

– У ребят одного возраста, как правило, одни интересы и увлечения, поэтому они понимают друг друга с полуслова, вместе проводят мероприятия, вместе делают домашние задания, помогают один другому. Атмосфера складывается дружеская, теплая. Именно такие смены у нас запланированы до лета, думаем за это время оздоровить до 400 ребят. А на летние сезоны будем ждать уже и младших школьников, и старшеклассников, – сказал Арман Умурзаков.

Даже кратковременный отдых в одном из живописнейших уголков области, красота его первозданной природы оставляют у детей самые приятные впечатления, запоминаются надолго, может быть, на всю жизнь, зарождая или развивая чувство гордости за родной край, воспитывая патриотизм. К слову, последнему направлению в лагере отдыха уделяют большое внимание.

При этом педагоги и вожатые придерживаются правил: больше воздействуют на эмоциональную и нравственную сферы ребенка методики не назидательные, а интересные, увлекательные. Они должны наполнять мировоззрение детей полезным содержанием, раскрывать новые, неизвестные или непонятные стороны окружающей действительности, истории родного края. Так, в рамках тематической смены, носившей название «Ұлы дала елі», встречи с детьми проводили сотрудники Центра по охране и использованию историко-культурного наследия. На передвижной выставке «Сакральная карта Акмолинской области» они знакомились с различными артефактами, найденными во время археологических раскопок в разных концах области.

Кроме того, в течение дня у ребят есть возможность посидеть в библиотеке, в фонде которой десять тысяч книг. Желающие учатся азам декоративно-прикладного мастерства либо осваивают навыки работы на токарном станке. Весьма комфортны и созданные бытовые условия. Разнообразно и питательно детское меню, в нем вкусные блюда, свежие овощи и фрукты.

Словом, такой разноплановый график учебы и отдыха делает незабываемыми дни, проведенные детьми в лагере «Жас дәурен».