Весенние бонусы: как казахстанцы отдохнут на 8 марта и Наурыз

Дана Аменова
Государственные праздники в этом году выпадают на субботу и воскресенье

Фото: kazpravda.kz

Первый весенний месяц благодаря Международному женскому дню и Наурызу подарит жителям страны две короткие рабочие недели и череду длинных выходных, сообщает Kazpravda.kz

При пятидневном графике из 31-го календарного дня 13 дней приходится на выходные.

В 2026 году праздник 8 Марта выпадает на воскресенье. Согласно закону, выходной день переносится на следующий за ним понедельник.

При 5-дневной рабочей неделе: отдыхаем 7, 8 и 9 марта (суббота, воскресенье, понедельник).

При 6-дневной рабочей неделе: выходными будут только 8 и 9 марта.
Первым рабочим днем после праздника станет вторник, 10 марта.

Главный весенний праздник Наурыз мейрамы (21–23 марта) в этом году совпадает с календарными выходными:

21 марта – суббота, 22 марта – воскресенье. Это дает казахстанцам право на дополнительные дни отдыха – 24 и 25 марта.

При 5-дневной рабочей неделе: 5 дней – с 21 по 25 марта включительно (с субботы по среду).

При 6-дневной рабочей неделе: 4 дня – с 21 по 24 марта.

Для школьников весенние каникулы в 2026 году продлятся 10 дней – с 19 по 29 марта включительно. Это отличная возможность для семейных поездок, учитывая, что праздничные выходные для взрослых почти полностью совпадают с отдыхом детей.

