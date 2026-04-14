Весенние выходные с казахским тазы

Айман Аманжолова
корреспондент

Племенные смотры в Узынагаше и Жаркенте собрали владельцев, семьи и будущих знатоков породы, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Союз кинологов Казахстана

11 и 12 апреля 2026 года, в одни весенние выходные, сразу в двух точках страны прошли племенные смотры собак породы казахский тазы: в селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области и в городе Жаркент Панфиловского района области Жетісу.

Оба дня получились по-настоящему теплыми — и по погоде, и по атмосфере. Весеннее солнце, красивый природный фон, оживленное общение участников, интерес к собакам и хорошее настроение создали на площадках особую обстановку, в которой было место и профессиональной работе, и искренней любви к породе.

В Узынагаше на племенной смотр было зарегистрировано 53 казахских тазы. По итогам осмотра 9 собак получили оценку «отлично», 1 собака — оценку «очень хорошо».

В Жаркенте также было зарегистрировано 53 казахских тазы. По итогам оценки 14 собак получили «отлично», 6 — «очень хорошо».

По итогам экспертных оценок всего30 собак получат родословные.

Во время племенных смотров эксперты Союза кинологов Казахстана оценивали собак на соответствие официальному стандарту породы, подтверждали породность и оформляли документы для постановки собак на учет. Участники активно задавали вопросы, интересовались особенностями экстерьера своих собак, уточняли, насколько они соответствуют стандарту казахского тазы. Эксперты охотно разъясняли нормы стандарта и делились необходимой информацией, поэтому для многих владельцев это стало не только оценкой, но и полезной практической консультацией.

Особенно тепло оба мероприятия запомнились семейной атмосферой. На племенные смотры люди приходили семьями: вместе с отцами приезжали сыновья, рядом со взрослыми были дети, которые с большим интересом наблюдали за происходящим и выводили в ринг своих питомцев. С каждым таким мероприятием детей, участвующих в показе собак, становится заметно больше, и это особенно ценно. В этом видна живая передача традиций, навыков и уважения к казахскому тазы от старшего поколения к младшему.

Трогательным моментом стало и то, что в стороне от основного ринга дети старались повторять действия экспертов, с вниманием наблюдали за осмотром собак, за работой специалистов, за тем, как проводится оценка. Такой искренний интерес к экспертной и кинологической работе — хороший знак. Вполне возможно, что именно из этих ребят в будущем вырастут новые эксперты-кинологи и специалисты породы.

Участники охотно общались, делились своим опытом содержания и разведения тазы, рассказывали о характере и рабочих качествах своих собак. Благодаря этому оба племенных смотра стали не просто зоотехническими мероприятиями, а живыми встречами людей, которых объединяет уважение к национальной породе и желание сохранить ее для будущих поколений.

Как отметил президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Серікқали:

«Весенние племенные смотры в Узынагаше и Жаркенте еще раз подтвердили, что интерес к казахскому тазы не только сохраняется, но и растет. Особенно важно, что рядом с опытными владельцами все чаще находятся дети — те, кто завтра будет продолжать эту традицию. Именно через такие мероприятия, через учет, грамотную племенную работу, разъяснение требований стандарта и ответственное отношение владельцев формируется качественное поголовье и укрепляется будущее нашей национальной породы».

#Казахстан #собака #тазы

