Этот творческий слет вылился в праздник искусств народов мира. Дети постигали азы ремесел, секреты кухни и особенности танцев тех стран, где отмечают Наурыз. За семь дней, что кипел-бурлил «Весенний фейерверк идей», юные таланты окунулись в мир национального искусства Узбекистана, Китая, Турции, Индии и Казахстана. Так, они учились вышивать тюбетейки, окрашивать шерсть, лепить и расписывать поделки из глины, мастерить куклы из чия. Также были получены уроки хореографии, дизайна костюмов, бодиарта, вышивки шелком.

Занятия вели известные мастера живописи и декоративно-прикладного искусства стран Центральной Азии. Ребят обучали члены Союза художников РК, лауреат молодежной премии «Дарын» Галым Ахметов и вице-президент Всемирного ремесленного совета по Азиатско-Тихоокеанскому региону и лидер ремесленного движения в Казахстане Айжан Беккулова, а также дизайнер, тренер международного класса, член Ассоциации ремесленников Центральной Азии Гульмира Кутуева и другие признанные профессионалы.

Помимо интересных и познавательных занятий для ребят были организованы просмотр фильма Рустема Абдрашова «Небо моего детства», встречи с казахстанскими актерами, дизайнерами, сотрудниками Национального института интеллектуальной собственности Комитета по правам интеллектуальной собственности МЮ РК. Знаний и впечатлений участникам пленэра, организованного городским управлением образования и Алматинской школой изобразительного искусства и технического дизайна им. А. Кастеева – Клуб ЮНЕСКО, добавили экскурсии, танцевальный марафон и другие занимательные мероприятия.

Марина МИХАЙЛОВА, Алматы