Роза Рымбаева стала Народной артисткой Кыргызстана

Международное сотрудничество, Культура
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Ряд видных деятелей культуры Казахстана наградили госнаградами братской страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В рамках официального визита президента КР Садыра Жапарова в Казахстан деятелям культуры Казахстана были вручены государственные награды.

На церемонии госсекретарь КР Суйунбек Касмамбетов отметил, что награждение представителей культуры и искусства государственными наградами стоит рассматривать как знак многовековой дружбы, общей культуры, развивающегося сотрудничества, а также как шаг, направленный на дальнейшее активное развитие культурно-гуманитарных связей.

Указом президента Кыргызстана за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан

- орденом «Данакер» награждены общественный деятель, культуролог Мурат Ауэзов, поэт Мухтар Шаханов;

- орденом «Достук» награждены публицист, литературовед, журналист, кинокритик Сауытбек Абдрахманов, государственный и общественный деятель, ученый-тюрколог Мырзатай Жолдасбеков, ректор Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансейт Туймебаев Кансеитулы;

- орден «Данк» вручен президенту Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой.

- почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики» присвоено советскому и казахстанскому композитору Алтынбеку Коразбаеву, Народной артистке Казахстана Розе Рымбаевой.

В свою очередь Роза Рымбаева отметила, что у культуры нет границ.

«В 1996 году мне было присуждено звание Заслуженного деятеля культуры Кыргызстана. Спустя 28 лет я получила почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики». Для меня это огромное достижение», - сказала она.

Медалью «Данк» награжден генеральный директор – председатель совета редакторов литературно-художественного, массового журнала «Тан-Шолпан» Дидар Кулькенов.

#Кыргызстан #госнаграды #Роза Рымбаева

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