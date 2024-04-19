В Астане открыли памятник Манасу

Международное сотрудничество, Культура, Президент
138
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров торжественно открыли памятник Айкол Манасу в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В своем выступлении глава государства отметил, что возведение столь величественного памятника в столице свидетельствует о глубоком уважении казахского народа к братскому Кыргызстану.

«Как вы знаете, два года назад в Бишкеке был открыт памятник великому Абаю. Я специально посетил церемонию его открытия. Такие добрые инициативы, несомненно, будут способствовать укреплению дружеских связей между нашими странами», – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что эпос «Манас», имеющий тысячелетнюю историю и занимающий особое место в духовной жизни всего человечества, является уникальным наследием и бесценной сокровищницей не только Кыргызстана, но и всего тюркского народа.

«Казахские ученые внесли огромный вклад в сохранение этого знаменитого эпоса, прошедшего испытание временем и дошедшего до наших дней. Среди них такие выдающиеся личности, как Шокан Уалиханов, Мухтар Ауэзов и Алькей Маргулан», – сказал лидер Казахстана.

Отметив общность культурного наследия двух стран, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что известные деятели Казахстана и Кыргызстана всегда искренне поддерживали друг друга. Глава государства от имени казахстанцев выразил огромную благодарность народу Кыргызстана за оказанную помощь нашей стране в борьбе с паводками.

«Это архитектурное произведение, возведенное в нашей столице, отражает общие корни тюркских народов. Это памятник не только Манасу, но и вечному братству казахов и киргизов. Уверен, дружба между нашими странами будет нерушимой», – подытожил глава государства.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что эпос «Манас» является историческим и духовным наследием кыргызского народа.

«Безусловно, вклад выдающихся личностей казахского народа в изучение уникального эпического произведения «Манас» трудно переоценить. Известный казахский ученый Шокан Уалиханов первым сделал научную запись эпоса. Широкую известность получила первая монография о Манасе великого писателя Мухтара Ауэзова. Сегодня исторический день для Кыргызстана и Казахстана. Открытие памятника Айкол Манасу на казахской земле еще раз подтверждает братство двух стран», – сказал президент Кыргызстана.

Садыр Жапаров от имени всего кыргызского народа выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и гражданам, внесшим вклад в открытие памятника Айкол Манасу.

В торжественном мероприятии приняли участие члены официальной делегации и представители творческой интеллигенции Казахстана и Кыргызстана.

#казахстан #культура #Кыргызстан #памятник #Манас

Популярное

Все
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
Столетняя фронтовичка готовится встретить 9 мая
Краснокнижную птицу, упавшую с неба под Костанаем, выпустили на волю
На Чаганском гидроузле ведутся работы по усилению шандоров
Когда в Астане отключат отопление
В столице представили лучшие автомобили, запчасти, комплектующие 400 компаний из 20 стран мира
Сделки с недвижимостью следует проверять – эксперт
Большую воду первыми приняли дачи в поймах рек
Отвоевать ребенка у смартфона можно с помощью воды
Казахский надо сделать модным – преподаватель
Как купеческий особняк из кадастра исчез
Железные герои дарят живое участие
Весенний автосезон: об амбициях, удобстве и пользе альтернативного транспорта
Знание казахского языка помогло многодетной матери спасти детей из горящего дома
Более ста детей из ЗКО продолжат обучение в центре оздоровления в Кызылординской области
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Народная инициатива легла в основу создания музея хлопководства
Эвакуированных переселили в общежития в Актюбинской области
Полиция опровергла риск теракта в школах Астаны
Целина: как это было
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Психологи показали простой способ побороть гнев
Минтранспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруга – юрист
Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
Умер знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли
Спецпоказ полнометражного фильма «Каныш» прошел в Астане
Президент соболезнует в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева
Военные билеты перевели в цифровой формат
Данияр Ашимбаев прокомментировал тезисы Токаева о развитии казахстанской науки
Йога, шахматы, вокал: как работают центры для пожилых людей в Астане
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Президента Кыргызстана ознакомили с деятельностью «Қазақста…
Ерлан Карин встретился с представителями кыргызской молодежи
В Астане подписан Договор об углублении союзнических отноше…
Президенты Казахстана и Кыргызстана выступили с совместным …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]