В Астане открыли памятник Манасу

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров торжественно открыли памятник Айкол Манасу в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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В своем выступлении глава государства отметил, что возведение столь величественного памятника в столице свидетельствует о глубоком уважении казахского народа к братскому Кыргызстану.

« Как вы знаете, два года назад в Бишкеке был открыт памятник великому Абаю. Я специально посетил церемонию его открытия. Такие добрые инициативы, несомненно, будут способствовать укреплению дружеских связей между нашими странами » , – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что эпос «Манас», имеющий тысячелетнюю историю и занимающий особое место в духовной жизни всего человечества, является уникальным наследием и бесценной сокровищницей не только Кыргызстана, но и всего тюркского народа.

« Казахские ученые внесли огромный вклад в сохранение этого знаменитого эпоса, прошедшего испытание временем и дошедшего до наших дней. Среди них такие выдающиеся личности, как Шокан Уалиханов, Мухтар Ауэзов и Алькей Маргулан » , – сказал лидер Казахстана.

Отметив общность культурного наследия двух стран, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что известные деятели Казахстана и Кыргызстана всегда искренне поддерживали друг друга. Глава государства от имени казахстанцев выразил огромную благодарность народу Кыргызстана за оказанную помощь нашей стране в борьбе с паводками.

«Это архитектурное произведение, возведенное в нашей столице, отражает общие корни тюркских народов. Это памятник не только Манасу, но и вечному братству казахов и киргизов. Уверен, дружба между нашими странами будет нерушимой», – подытожил глава государства.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что эпос «Манас» является историческим и духовным наследием кыргызского народа.

«Безусловно, вклад выдающихся личностей казахского народа в изучение уникального эпического произведения «Манас» трудно переоценить. Известный казахский ученый Шокан Уалиханов первым сделал научную запись эпоса. Широкую известность получила первая монография о Манасе великого писателя Мухтара Ауэзова. Сегодня исторический день для Кыргызстана и Казахстана. Открытие памятника Айкол Манасу на казахской земле еще раз подтверждает братство двух стран», – сказал президент Кыргызстана.

Садыр Жапаров от имени всего кыргызского народа выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и гражданам, внесшим вклад в открытие памятника Айкол Манасу.

В торжественном мероприятии приняли участие члены официальной делегации и представители творческой интеллигенции Казахстана и Кыргызстана.