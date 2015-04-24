Вещание аналогового и цифрового эфирного ТВ переведено на KazSat-2

Вещание аналогового и цифрового эфирного телевидения переведено на резервный спутник KazSat-2, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу АО "Казтелерадио".
"АО "Казтелерадио" переводит наземные сети на резервный спутник KazSat-2 в связи с проблемами функционирования спутника связи Intelsat-904, повлекшими сбой в трансляции программ телерадиовещания для всех абонентов Отау-ТВ. Для исправления сложившейся ситуации специалисты АО "Казтелерадио" в оперативном порядке перевели наземные сети на резервный спутник KazSat-2", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, теперь аналоговое и цифровое эфирное вещание осуществляет трансляцию со спутника KazSat-2. Операторы кабельного телевидения проводят технические работы по перенастройке приемного оборудования на спутник KazSat-2.
Причины сбоя в работе спутника связи Intelsat-904 выясняются компанией Intelsat Global. Intelsat-904 является иностранным спутником.