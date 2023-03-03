Весна по-французски

О важности проведения фестиваля рассказали послы стран, принимающих участие в его организации. К слову, в этом году «Франкофонная весна» в Казахстане проходит при содействии девяти посольств. Главными парт­нерами выступят сеть французских альянсов Казахстана и франкофонные ассоциации. Цель мероприятий – объединение всех поклонников французского языка, популяризация французской культуры.

Подробнее о программе фестиваля рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Дидье Канесс. Основные события развернутся в Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Караганде, Костанае и Усть-Каменогорске.

– На французском языке в мире говорят более 320 миллионов человек, он имеет статус официального в 29 странах, является пятым по распространенности в мире и вторым языком, который больше всего преподается, – сообщил Дидье Канесс.

Так, от Франции будет представлено девять кинофильмов в рамках Недели франкофонного кино. Кроме того, 7 марта в Алматы состоится показ фильма «Место женщин в спорте», который продолжится дискуссией на тему соблюдения прав женщин. План мероприятий включает и арт-резиденцию: в течение трех месяцев в Алматы будет жить и творить молодая французская художница, чьи работы по окончании проекта будут выставлены в одном из городских торговых центров.

Дидье Канесс также рассказал о планах организовать в Алматы за 500 дней до начала Олимпийских игр-2024, которые примет Франция, эстафету с участием учеников школ. Будут проведены показательные выс­тупления по дзюдо и карате, выступления брейкдансеров.

О важности французской культуры высказались и другие участники фестиваля.

– Продвигать французский – не озна­чает задвигать другие языки. Напротив, это стремление сделать наш мир мультикультурным, где каждый язык имел бы свое место и каждый человек имел бы возможность высказать свое мнение, чтобы продвигать ценности демократии и прав человека, – прокомментировал Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Казахстане Анри Вантигем.

А по мнению Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в РК Алана Хэмсона, знание французского языка предоставляет большие возможности для обучения: заметен интерес к языку со стороны молодых казахстанцев, что делает их открытыми к постижению разнообразия культур и открывает двери к знаниям, в том числе и в Канаде.