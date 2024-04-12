Весна пришла, очаровала

Посетители смогли насладиться новыми творениями живописцев, графиков, а также прикладников, представляющих творческую группу «Арт-Тараз», ОО «Союз художников Тараз Казахстан» и областной филиал Сою­за художников РК в рамках выставки «Қылқалам шеберлері».

На суд зрителей было представлено свыше 60 работ, их тема – весна.

Владимир Худяков представил целую серию акварельных пейзажей, на которых все еще прослеживаются следы уходящей зимы, и в то же время уже заметны первые признаки тепла.

Несомненно, порадовала своими порт­ретами девушек Диана Шайхеслямова. Ее акварельные работы «Возле юрты», «В ожидании» и «Радость» привлекли яркостью красок, воздушностью и интересными сюжетами.

Эвелина Цызман изобразила девушек в казахских национальных костюмах, танцующих в степи, усыпанной крас­ными маками.

Гульнара Коспакова продолжает «дарить» зрителям цветы, которые смотрятся нежно и по-весеннему свежо.

– Сегодня выставила работы с цветами, чтобы подарить зрителям хорошее настроение и порадоваться вместе с ними наступлению весны. Я люблю все цветы – от полевых до садовых. Хочется, чтобы люди чаще замечали прекрасное вокруг, берегли природу, обращали внимание на то, что приносит положительные эмоции, – поделилась Гульнара Коспакова.

Интересна серия картин с ирисами Индиры Губашевой. Они предстают в разных цветовой гамме и композициях, поэтому каждая работа заслуживает отдельного внимания.

Продолжила тему Раиса Науменко, представившая натюрморты с сиренью, подсолнухами и пионами. Как призналась автор картин, она постаралась следовать традициям фламандских мастеров кисти.

Цветы являются излюбленной темой еще одной художницы – Светланы Савчук, работающей в основном маслом и акрилом. Ее «Маки» и «Ирисы», а также пробудившийся от долгого зимнего сна «Заповедник Аксу-Жабаг­лы» стали прекрасным украшением экспозиции.

Рахат Сапаралиева показала женщин, занятых приготовлением пищи к весеннему празднику Наурыз, и мать с малышом на руках, олицетворяющих новую жизнь.

Своими композицией и техникой, безусловно, привлекли внимание работы Улья­ны Распутиной «Күн шуағы» и «Алтын қыран». Главным отличительным элементом в них служит казахский национальный орнамент, который присутствует в образах солнца и беркута. Для их передачи автор использовала шпатлевку, тонировку и резку, а также аппликацию и покрытие поталью.

– Эта выставка не только подвела определенные итоги за прошедший творческий год, но и показала своего рода мастер-класс, как нужно чувствовать красоту окружающего мира, подарила посетителям массу новых впечатлений. Лично меня она мотивировала на то, чтобы продолжать творить, и дала понять, что всегда есть чему учиться, – сказал член Союза художников Казахстана Сергей Шевченко.