Весне дорогу!

В своем интервью газете «Egemen Qazaqstan» Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что Наурыз нужно праздновать по-новому: содержательно, креативно, с внедрением новых отличительных элементов. В музее к словам Главы государства прислушались и представили жителям и гостям Алматы взгляд современных художников на событие. В экспозиции – произведения порядка пятидесяти авторов.

По формату, калейдоскопу жанров, направлений, художественных и изобразительных средств здесь можно утонуть в красках, техниках, стилях и образах, выражающих время обновления жизни. Тут мы видим практически японскую технику в опадающих лепестках плодоносящего дерева, дурманящих своей естественной красотой отображения цветущего сада. Там – едва встающих на ноги только что рожденных ягнят.

– В первом моем произведении изображен танец, ассоциация идет как с Масленицей – началом года, так и с весной. Спиритические круги символизируют повторение, цикличность. Солярный культ, хоровод, в центре как символ Наурыза – стилизованные тюльпаны. Специально работала в стилистике петроглифов, чтобы подчеркнуть колорит. Изображение змейки в виде орнамента – это тоже классический прием отображения обновления, так как сбрасывание шкуры у змей – следствие культа перерождения, – рассказала художник-педагог из Тараза Ульяна Распутина.

А рядом – кукольный хоровод. Не сказать, чтобы интерактивный, но по виду почти что живой. Алдар Косе на ослике. К слову, его автор с трудом уговорила покупателя оставить произведение, приобретенное на вернисаже, в музее до конца выставки.

– Это смешанная техника: здесь и валяние, и мех, и кожа, и каркас, сваренный сваркой, – объясняет мастерица Алиса Индагалиева. – Я раньше картины писала, постепенно перешла к созданию кукол. Мне нравится работать с кожей, мехом, со сваркой... Каждую деталь, каждый орнамент, в каком бы материале они ни были исполнены, делаю сама. Работа с деревом, вышивание, вязание – все собралось в одно, и я поняла, что куклы – это мое. Если посмот­реть на мою другую работу – бабушку, то ее кольца и браслеты тоже отливала сама, потому что таких мелких украшений нигде не купишь.

К слову, рыночная стоимость современных произведений искусства может достигать десятков тысяч условных единиц. Но не надо забывать о мастерстве, экс­клюзивном исполнении, себестоимости материалов: в своих работах авторы используют, например, редкие сорта кожи и самоцветы, а какие-то эксклюзивные составляющие заказывают у мастеров-смежников.