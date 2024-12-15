Ветер перевернул прицеп грузовика на трассе в области Абай
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Полиция призывает водителей к осторожности на дороге, передает Kazpravda.kz
«Вчера на 938 км трассы Алматы — Усть-Каменогорск сильный порыв ветра оказался сильнее техники и опрокинул прицеп грузового автомобиля Mercedes-Benz Atego», - сообщает официальный сайт МВД.
Патрульные прибыли на место происшествия.
По предварительным данным, причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия.
Полиция призывает водителей к осторожности на дороге.