Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По прогнозам Министерства энергетики, с учетом существующего роста потребления электроэнергии к 2031 году ее дефицит в рес­публике может составить аж 4,8 ГВт. И это несмотря на всеобъемлющую программу модернизации отечественных электростанций.

Заменяются на более совершенные турбины и агрегаты, по возможности совершается переход с мазута и угля на газ. Строятся дополнительные энергоблоки на уже существующих станциях. Но глобально проблем это не решает. Рост населения, активное жилищное строительство, новые промышленные предприятия требуют энергии все больше и больше.

Сейчас в Казахстане функционируют 222 электростанции. В том числе 6 конденсационных, 41 тепло­электростанция, 14 газотурбинных, 7 газопоршневых, 6 гидроэлектростанций и 148 на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Касательно последних хотелось бы уточнить. Малых ГЭС построено на небольших бурных речках в количестве 51 единицы, солнечных – 42, ветроэлектростанций (ВЭС) – 54. Последние дали экономике половину от общей мощности ВИЭ, или 1,4 ГВт, несмотря на то что их количество составляет лишь треть от общего количества экологичных станций. По факту это 2,5% от общей выработки электроэнергии в стране.

По данным Министерства энергетики, Казахстан, имеющий обширные территории, обладает высоким потенциалом развития ветровой энергетики. Именно она из всех видов ВИЭ может быть максимально стабильной, равномерно распределенной по всей территории страны, к тому же минимально воздействующей на рост тарифов у конечных потребителей.

Важнейшее наше преимущество – климат. Он благоприятен для строительства ветряных электростанций из-за наличия ветровых коридоров со скоростью ветра более 5 м⁄с, что необходимо для полноценной работы турбин. При этом Каспийский регион, юг страны, а также Шелекский коридор и Джунгарские ворота, расположенные на юго-востоке государства, обладают самым высоким потенциалом в плане ветровой энергии.

Привлекательной остается и цена такой энергии. В прошлом году в Казахстане состоялся конкурсный отбор проектов ветроэнергетики суммарной установленной мощностью 100 МВт. К участию в аукционных торгах были допущены 10 компаний. В ходе проведения торговой сессии участниками было подано восемь ценовых предложений.

Это чрезвычайно низкие цены, тем более что они фиксируются на долгий срок. К тому же некоторые проекты ветроэнергетики реализуются с участием зарубежных инвесторов в рамках межправительственных соглашений. Так, энергетическая компания Masdar из ОАЭ строит ВЭС мощностью 1 000 МВт в Жамбылской области Казахстана. Тариф для первой очереди проекта мощнос­тью 500 МВт составляет 25 тенге за 1 кВт.ч на 25 лет, тогда как действующая оптовая цена на сегодня составляет 28 тенге.

Почему Казахстан предоставляет такие тарифы при том, что на аукционах ВИЭ стоимость вет­ровой электроэнергии составляет около 11,5 тенге за 1 кВт.ч? Дороговизна объясняется просто – необходимостью строительства ЛЭП и систем накопления энергии, которые входят в пакет соглашений.

– По последним данным, уже около семи процентов генерации электричества в республике приходится на ВИЭ, – говорит Арман Кашкинбеков, генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана. И эта цифра будет только расти. Цели у нас амбициозные – 15 процентов к 2030 году, 50 процентов – к 2050-му и до 80 процентов – к 2060 году. Таким образом, «зеленая» энергетика у нас будет играть не просто ключевую, а важнейшую роль.

Сейчас основным поставщиком ветрогенераторов в нашу страну является Китай. В 2024 году Министерство энергетики опуб­ликовало пятилетние планы по проведению аукционов по возобновляемым источникам. Торги идут в двух форматах. Во-первых, проводятся аукционы по малым проектам ВИЭ, в которых могут принимать участие все желающие. Во-вторых, подписываются контракты отдельно по крупным проектам, где мощность станции превышает 1 ГВт. Они реализуются по межправительственным соглашениям со стратегическими партнерами. На сегодня по большим проектам подписано договоров на строительство станций общей мощностью около 6 ГВт.

В прошлом году введено в экс­плуатацию три ВЭС общей мощностью 110,5 МВт. В том числе в Актюбинской области по линии ТОО «ERG Capital Project» (12,5 МВт), в Мангистау­ской – ТОО «Sarkylmas Kuat» (50 МВт) и в Атырауской – ТОО «Дивитэл» (48 МВт).

Уже почти полгода на трассе Алматы – Хоргос можно наблюдать караваны специа­лизированного транспорта, доставляющего детали для ветро­электростанций. Лопасти длиной до 30 метров перевозят преимущественно в ночное время суток и со специальным сопровождением. Сложный груз даже вне часов пик создает на развязках БАКАДа и магистрали «Восточная Европа – Западный Китай» приличные пробки. Разъехаться на этих трассах, даже несмотря на высокие стандарты качества по ширине и углу поворота, с таким товаром очень нелегко.

– Проблемы возникают только в случае форс-мажора. У нас четкие графики поставок. Бывают поломки тягачей, иногда срыв отгрузки, есть много факторов, – поясняет представитель логис­тической компании ­Евгений Фоменко.

Но неужели все узлы и детали необходимо импортировать? По мнению главы АВЭК, если мы не станем развивать собственное производство, то будем кормить другие экономики, производителей из других государств, платя высокий тариф за электричество. У нас будут красивые ветряки, но там не будет ничего казах­станского.

Впрочем, ситуация постепенно меняется. Завод по производству компонентов ветрогенераторов построят в Жамбылской области. Фундамент в торжественной обстановке заложили руководители компаний «Самрук-Қазына» и китайской Sany Renewable Energy в прошлом году. Здесь планируют выпускать гондолы, ступицы, башни и другие составляющие для ветровых электростанций.

Общая стоимость проекта – 114 млн долларов. До 2030 года компания «Самрук-Қазына» совместно с парт­нерами планирует возвести ряд объектов возобновляемых источников энергии мощностью шесть гигаватт.

Также в прошлом году в СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» области Жетысу дан старт строи­тельству завода по производству ветрогенераторов и систем накопления энергии. Проект реализуется в партнерстве ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и компанией Envision Energy – одним из лидеров в области возобновляемой энергетики.

Завод с общим объемом ин­вес­тиций 40 млн долларов станет важным вкладом в развитие возобновляемой энергетики ­Казахстана и создаст более 300 рабочих мест. Запуск предприятия намечен на третий квартал 2026 года. Производственная мощность составит 2 ГВт генерации в год с планируемым выпус­ком 250 комплектов ежегодно.

В то же время выпуск систем накопления энергии будет иметь мощность 1 ГВт.ч в год с прог­но­зируемым производством 100 комплектов в год.