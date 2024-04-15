Ветеранам ВОВ выплатят по два миллиона тенге в Астане

По решению акимата Астаны сумма выплат ветеранам ВОВ к 79-й годовщине Победы в ВОВ увеличена в два раза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны
Таким образом, ветераны ВОВ получат по 2 миллиона тенге. На сегодня в столице проживают 7 ветеранов ВОВ.
Также выплаты получат лица, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, в размере 45 МРП (166 140тенге), кроме участников и инвалидов ЧАЭС.
«Ветераны боевых действий на территории других государств, кроме ветеранов боевых действий в Афганистане, военнослужищие, выполнявшие задачи на таджикско-афганском участке, в международной миротвоческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе получат – 45 МРП (166 140 тенге). Другие граждане, на которых распространяется действие Закона РК «О ветеранах» - труженики тыла, семьи погибших военнослужащих, супруга (супруг) умершего инвалида ВОВ, – в размере 15 МРП (55 380 тенге)», — констатировали в пресс-службе городской администрации.