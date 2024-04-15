Ветеранам ВОВ выплатят по два миллиона тенге в Астане

По решению акимата Астаны сумма выплат ветеранам ВОВ к 79-й годовщине Победы в ВОВ увеличена в два раза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Таким образом, ветераны ВОВ получат по 2 миллиона тенге. На сегодня в столице проживают 7 ветеранов ВОВ.

Также выплаты получат лица, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, в размере 45 МРП (166 140тенге), кроме участников и инвалидов ЧАЭС.