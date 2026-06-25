Ветераны тюркского мира укрепляют братство: итоги международной встречи в Ташкенте

Ташкент, который на протяжении веков являлся одним из духовных и культурных центров Востока, вновь стал площадкой для укрепления дружеских связей между братскими народами

Фото предоставлено организаторами

Сегодня тюркский мир становится свидетелем новых страниц общей истории, основанной на братстве, взаимном уважении и стремлении к укреплению сотрудничества между народами. В столице Республики Узбекистан — городе Ташкент состоялась международная встреча представителей ветеранских организаций тюркских государств, завершившаяся подписанием меморандума о сотрудничестве. В мероприятии приняли участие делегации ветеранских организаций Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, представляющие тысячи ветеранов, посвятивших свою жизнь служению Родине и защите мира.

Организатором встречи выступил председатель Общественного союза ветеранов и инвалидов Республики Узбекистан «Ветеран» Талат Мурадов. Открывая мероприятие, он тепло приветствовал участников и подчеркнул особую значимость сотрудничества между ветеранами тюркских государств. По его словам, единство ветеранов является важным примером патриотизма, гражданской ответственности и верности общим историческим ценностям для молодого поколения.

В работе встречи приняли участие известные представители ветеранского движения. Казахстанскую сторону представляли руководители и активисты ветеранских организаций, вносящие значительный вклад в развитие международного сотрудничества и военно-патриотическое воспитание молодежи.

Делегацию Узбекистана представляли заместитель председателя организации «Ветеран», полковник резерва Рустам Салимов, подполковник резерва Вооружённых сил Узбекистана Турамирза Орипов и советник председателя организации, майор резерва Нуриддин Маматов.

Азербайджанскую делегацию возглавили заместитель председателя Общественного союза ветеранов Отечественной войны Азербайджана по международным делам, полковник резерва Эльмар Гусейнов, ветеран войны, полковник резерва Тахир Юсифов и ветеран войны, капитан резерва Бахнет Гасимов.

В ходе встречи участники обсудили вопросы укрепления взаимодействия между ветеранскими объединениями тюркских государств, сохранения исторической памяти, поддержки ветеранов, реализации совместных культурных и патриотических проектов, а также расширения международного сотрудничества.

Ключевым итогом мероприятия стало подписание Меморандума о сотрудничестве между ветеранскими организациями Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Документ предусматривает развитие долгосрочного партнерства, проведение совместных мероприятий, обмен опытом, поддержку общественных инициатив и реализацию программ по патриотическому воспитанию молодежи.

Участники встречи выразили уверенность, что подписанный меморандум станет важным шагом на пути консолидации ветеранского движения тюркских государств и будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между братскими народами.

Историческая встреча в Ташкенте еще раз подтвердила, что общие корни, героическое прошлое и стремление к мирному будущему остаются надежной основой для развития отношений между государствами тюркского мира. Ветераны, прошедшие через испытания и служение Родине, продолжают вносить достойный вклад в укрепление единства, сохранение исторической памяти и воспитание новых поколений в духе патриотизма и уважения к традициям своих народов.