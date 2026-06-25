Ветераны тюркского мира укрепляют братство: итоги международной встречи в Ташкенте

Ташкент, который на протяжении веков являлся одним из духовных и культурных центров Востока, вновь стал площадкой для укрепления дружеских связей между братскими народами

Фото предоставлено организаторами

Сегодня тюркский мир становится свидетелем новых страниц общей истории, основанной на братстве, взаимном уважении и стремлении к укреплению сотрудничества между народами. В столице Республики Узбекистан — городе Ташкент состоялась международная встреча представителей ветеранских организаций тюркских государств, завершившаяся подписанием меморандума о сотрудничестве. В мероприятии приняли участие делегации ветеранских организаций Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, представляющие тысячи ветеранов, посвятивших свою жизнь служению Родине и защите мира.

Организатором встречи выступил председатель Общественного союза ветеранов и инвалидов Республики Узбекистан «Ветеран» Талат Мурадов. Открывая мероприятие, он тепло приветствовал участников и подчеркнул особую значимость сотрудничества между ветеранами тюркских государств. По его словам, единство ветеранов является важным примером патриотизма, гражданской ответственности и верности общим историческим ценностям для молодого поколения.

В работе встречи приняли участие известные представители ветеранского движения. Казахстанскую сторону представляли руководители и активисты ветеранских организаций, вносящие значительный вклад в развитие международного сотрудничества и военно-патриотическое воспитание молодежи.

Делегацию Узбекистана представляли заместитель председателя организации «Ветеран», полковник резерва Рустам Салимов, подполковник резерва Вооружённых сил Узбекистана Турамирза Орипов и советник председателя организации, майор резерва Нуриддин Маматов.

Азербайджанскую делегацию возглавили заместитель председателя Общественного союза ветеранов Отечественной войны Азербайджана по международным делам, полковник резерва Эльмар Гусейнов, ветеран войны, полковник резерва Тахир Юсифов и ветеран войны, капитан резерва Бахнет Гасимов.

В ходе встречи участники обсудили вопросы укрепления взаимодействия между ветеранскими объединениями тюркских государств, сохранения исторической памяти, поддержки ветеранов, реализации совместных культурных и патриотических проектов, а также расширения международного сотрудничества.

Ключевым итогом мероприятия стало подписание Меморандума о сотрудничестве между ветеранскими организациями Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Документ предусматривает развитие долгосрочного партнерства, проведение совместных мероприятий, обмен опытом, поддержку общественных инициатив и реализацию программ по патриотическому воспитанию молодежи.

Участники встречи выразили уверенность, что подписанный меморандум станет важным шагом на пути консолидации ветеранского движения тюркских государств и будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между братскими народами.

Историческая встреча в Ташкенте еще раз подтвердила, что общие корни, героическое прошлое и стремление к мирному будущему остаются надежной основой для развития отношений между государствами тюркского мира. Ветераны, прошедшие через испытания и служение Родине, продолжают вносить достойный вклад в укрепление единства, сохранение исторической памяти и воспитание новых поколений в духе патриотизма и уважения к традициям своих народов.

#ветераны #меморандум #тюркские государства

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам        газоснабжения и электроэнергетики
Мост избавил от заторов
Экологично и надежно
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Большое обновление
Сохраняя прошлое, создавая будущее
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Чистая вода для села
Адаптируя программный комплекс TALSIM-NG
Мастер слова
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства
Португалия побеждает, а Англия буксует
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития  машиностроения  и  транспорта
Ученый, идущий в ногу со временем
Сын своей земли
В Астане проходит чемпионат по судомоделизму
Ставка требует баланса
Главное – выдержка
Как в Казахстане сформировалась культура страдальчества
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Президент провел встречу с главным исполнительным директором американской компании Air Products
Когда спадет жара в Казахстане
Вице-премьер: Современное животноводство требует новых подходов
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Самый действенный метод воспитания
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-2026
Уголь, который может изменить промышленность
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

«Айбын-2026»: гвардейцы завоевали «золото» в перетягивании …
Флаг Казахстана водрузили на североамериканском шеститысячн…
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным…
Горячую линию военной полиции запустили в Нацгвардии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]