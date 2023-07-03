Вейпы на 6 млрд тенге изъяли на границе с Китаем

Вейпы весом 155,8 тонн, стоимостью 6,1 млрд тенге, изъяты на таможенном посту «Алаколь» на границе с Китаем, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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По данным Комитета государственных доходов МФ РК, на таможенный пост «Алаколь» ДГД по области Жетысу прибыли 8 автотранспортных средств из КНР. Однако, в нарушение статьи 154 Таможенного кодекса, перевозчик своевременно не уведомил таможенный орган о прибытии товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС и не представил документы на товар.

«Работниками таможенного поста «Алаколь» ДГД совместно с сотрудниками ДЭР по области Жетысу пресечен факт незаконного ввоза одноразовых электронных сигарет, а также жидкостей и аксессуаров к ним. Основанием для задержания товаров и транспортных средств явилось не предоставление документов и недекларирование товаров при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС», - говорится в сообщении пресс-службы КГД.

При проведении таможенного досмотра товаров и транспортных средств были обнаружены электронные сигареты (вейп) общим весом 155,8 тонн.

«Согласно заключения специалистов общая стоимость товара составила 6,1 млрд тенге, предполагаемая сумма таможенных платежей и налогов - 1,9 млрд тенге», - отметили в комитете.

За данные нарушения перевозчик привлечен к административной ответственности по статьям 524 и 531 КоАП РК. Материалы переданы в ДЭР по области Жетысу для дальнейших процессуальных действий.