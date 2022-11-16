Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК

В социальных сетях распространяется видео о сдаче военных касок на металлолом. В Министерстве обороны Казахстана ответили на публикацию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

«Город Шымкент. Министерство обороны РК сдаёт каски на металлолом во благо защиты Отечества», – гласит подпись к ролику.

Мужской голос за кадром, обращаясь к министру обороны, утверждает, что у них каски ведомства проходят на металлолом.

В Министерстве обороны заявили, что данные военные каски им не принадлежат.

«Ведомством проведена проверка, фактов хищения и утери военного имущества в воинских частях Вооруженных сил РК нет», – подчеркнули в Минобороны.