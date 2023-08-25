Видео с выходом лунохода на поверхность Луны опубликовало космическое агентство Индии

На видеозаписи, которая длится чуть больше 20 секунд, видно, как луноход "Прагьян" съезжает по трапу посадочного модуля на поверхность спутника Земли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Индийская организация космических исследований (ISRO) обнародовала видео с выходом лунохода "Прагьян" на поверхность Луны. Запись, сделанная камерой с посадочного модуля, обнародована ISRO в соцсети X (ранее Twitter).
"А здесь можно увидеть, как луноход "Чандраяна-3" спускается с посадочного модуля на поверхность Луны", - говорится в сообщении.
На видеозаписи, которая длится чуть больше 20 секунд, видно, как луноход "Прагьян" съезжает по трапу посадочного модуля на поверхность Луны. Видимый в кадре ландшафт естественного спутника Земли равнинный, усеян небольшими кратерами.
26-килограммовый "Прагьян" будет изучать поверхность Луны с помощью рентгеновского спектрометра альфа-частиц, чтобы определить элементный состав лунного грунта и горных пород вокруг места приземления на Луну. Он также оборудован лазерным спектроскопом, который позволит определить химический состав и минералогический состав лунной поверхности.
Луноход "Прагьян" ("познание", "мудрость") проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). Как сообщили индийские ученые, в районе лунного Южного полюса обнаружены выходы породы, которые могут многое рассказать об образовании Луны. Кроме того, экспедиция должна продолжить начатые индийской орбитальной станцией "Чандраян-1" поиски воды на спутнике Земли.
В минувшую среду спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3" успешно прилунился в районе Южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны.