Видео с выходом лунохода на поверхность Луны опубликовало космическое агентство Индии

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На видеозаписи, которая длится чуть больше 20 секунд, видно, как луноход "Прагьян" съезжает по трапу посадочного модуля на поверхность спутника Земли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: kazpravda.kz

Индийская организация космических исследований (ISRO) обнародовала видео с выходом лунохода "Прагьян" на поверхность Луны. Запись, сделанная камерой с посадочного модуля, обнародована ISRO в соцсети X (ранее Twitter). 

"А здесь можно увидеть, как луноход "Чандраяна-3" спускается с посадочного модуля на поверхность Луны", - говорится в сообщении.

На видеозаписи, которая длится чуть больше 20 секунд, видно, как луноход "Прагьян" съезжает по трапу посадочного модуля на поверхность Луны. Видимый в кадре ландшафт естественного спутника Земли равнинный, усеян небольшими кратерами.

26-килограммовый "Прагьян" будет изучать поверхность Луны с помощью рентгеновского спектрометра альфа-частиц, чтобы определить элементный состав лунного грунта и горных пород вокруг места приземления на Луну. Он также оборудован лазерным спектроскопом, который позволит определить химический состав и минералогический состав лунной поверхности.

Луноход "Прагьян" ("познание", "мудрость") проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). Как сообщили индийские ученые, в районе лунного Южного полюса обнаружены выходы породы, которые могут многое рассказать об образовании Луны. Кроме того, экспедиция должна продолжить начатые индийской орбитальной станцией "Чандраян-1" поиски воды на спутнике Земли.

В минувшую среду спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3" успешно прилунился в районе Южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны.

#Индия #Луна

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