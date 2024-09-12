ВИК-2024: График работы этноаулов

В рамках 5-х Всемирных игр кочевников в Астане работают 5 этноаулов, которые расположены на территориях: ипподрома «Казанат», монумента «Қазақ елі», парка «Ататюрк», монумента «Байтерек» и Центрального парка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Самый крупный этноаул - «Көшпенділер Әлемі» - завершит работу 13 сентября в 19.00 часов, он расположен вблизи ипподрома «Казанат».

На территории района Есиль этноаул открылся на площади монумента «Байтерек». Работает с 11.00 до 23.00 часов. Завершает свою работу 15 сентября (с 11.00-13.00 часов).

В районе Алматы этноаул расположен у монумента «Қазақ елі». Он открывается с 10.00 и работает до 23.00 часов. Завершает работу 14 сентября (с 10.00 до 20.00 часов).

На территории района Байконыр этноаул организован в парке «Ататюрк». Он открыт с 15.00 до 20.00 часов. Завершает работу 14 сентября (с 15.00-20.00 часов).

На территории района Нура этноаул открылся в Центральном парке. Работает с 12.00 часов до 20.00 часов. Этноаул проходит от монумента «Казахстанское солнце» (монумент с часами) до фонтанной чаши. Завершает свою работу 13 сентября (с 12.00 до 20.00 часов).

14 сентября 2024 года в Астане в 4-х этноауылах (территория монумента «Қазақ елі», парк «Ататюрк», монумент «Байтерек» и Центральный парк) будут организованы концертные программы. Они пройдут с 18:00 до 20:00 часов.

В концертной программе примут участие творческие коллективы и солисты подведомственных учреждений Управления культуры, а также известные деятели искусства и звезды отечественной эстрады.