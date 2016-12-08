Виктор Буллер. Из гильдии добросовестных

…Большая производственная территория, цехи, склады, площадки с продукцией. По ней снуют длинномеры и автомиксеры. Охрана есть везде, на предприятии много материальных ценностей – железобетонные и бетонные изделия, арматура, цемент.Офис где-то в глубине, за «воон тем цехом» и «там железнодорожная колея, внимательно!». Подъезжаем. Скромное двухэтажное здание, которое производит впечатление постоянства. В разговоре с заместителем руководителя АО «Стройконструкция» Анатолием Теном выясняется, что постройке и впрямь за полвека. Как и самому производству много лет: мы находимся в хозяйстве Буллера. Знающему достаточно. Дальше будет для незнающих.Итак, Виктор Буллер пришел на Целиноградский КЖБИ Главцелинпромстроя в 1968 году. Окончил вуз – Павлодарский индустриальный, получил специальность инженер-строитель – технолог. Был направлен на работу, и с той поры Буллер у дела. Строительного дела.Давайте вновь посмотрим на дату: 1968 год. Молодой инженер. Записи в трудовой книге за 4 года: старший мастер арматурного цеха, начальник цеха, главный инженер. Уже в 1973-м Буллер был утвержден в должности директора комбината.Дальше – директорская работа. Комбинат КЖБИ был известен на целине, исправно поставляя плиты перекрытия, сваи, опоры линий электропередачи, бетонные трубы и кольца, блоки и прочее, и прочее. Впору задуматься и сосчитать, где и сколько изделий комбината Буллера задействовано и до сих пор исправно несет службу.Комбинат ЖБИ стойко перенес все экономические перипетии, сопровождавшие переход к рынку. Сохранил себя, специалистов. В 1992 году состоялось преобразование КЖБИ в АО «Стройконструкция». Кому доверили возглавить? Виктору Буллеру – единогласно. Ему удалось в самые трудные 1995–1997 годы, при отсутствии платежей и заказов, пара и прочих производственных необходимостей, сохранить комбинат работоспособным. Рабочий режим сократили до минимума, но не стояли ни дня, а люди ежемесячно получали заработную плату, пусть небольшую да в срок.Знаете, что отвечают на вопрос о том, как коллективу удалось сохранить завод? Говорят, это заслуга Буллера. Утверждают, что ответственность Виктора Дмитриевича, его выдержка и трудолюбие удержали предприятие. Знают, что именно Буллер работал настолько совестливо и честно, что подвести его было равносильно предательству. В итоге в АО «Стройконструкция», сумевшем упрочить свой фундамент и удержать профессионалов, по словам руководства, удалось еще и приумножить основной производственный и кадровый потенциал.Я уважаю таких людей. Они из редкой ныне гильдии добросовестных. Нам надо быть благодарными за то, что они – такие. Прошли сквозь трудные годы, не опустив головы. Зарекомендовали себя в рыночной реальности. И удержали высокую планку профессионализма. Да настолько подняли ее, что заключать контракты и подписывать протоколы партнеры едут в Астану лично к Буллеру.Какой он, продолжаю спрашивать и выслушивать. Какой он директор, то есть по-нынешнему президент компании, что за человек? Бывает ли разный, как погода в феврале или всегда одинаков? Трудно ли с ним?Работай, говорят, и трудно ни с кем не будет. С Буллером точно не будет трудно, когда ты честен и трудолюбив. Дело объединяет. Рассказали, что их первый руководитель человек цельный и строгий. И добрый. Потому что только такой сможет, несмотря ни на что, сохранить и выполнять все положения по охране труда и социальной защите сотрудников.Интересуюсь, какие же это положения? Может быть, зарплата вовремя и премии к государственным праздникам? Да, отвечают, зарплата вовремя – это элемент социальной устойчивости. А еще в АО «Стройконструкция» есть премиальный фонд; оказывают материальную помощь при крупных личных событиях или невзгодах; поддерживают пенсионеров, да не просто так, а обеспечив материально их в случае длительного лечения; оплачивают санаторные путевки. Молодежь не забывают: у завода крепкие связи с Павлодарским политехническим институтом, оттуда берут студентов-практикантов, учат премудростям своего дела, а молодые набираются опыта. Да много всего, говорят, у нас хорошего. Рассказали о бесплатных обедах и талонах на молоко, о служебной развозке, о том, что на территории есть оснащенный медицинский пункт, столовая с добротным и вкусным меню, действует пекарня и магазин и даже мастерская по ремонту обуви.Все это есть. А секретаря-референта у Буллера нет, ковровых дорожек в приемной нет, отсутствует и сама приемная. Обычный коридор заводоуправления. Кабинеты для бухгалтеров, для зама по финансам, для кадровиков… Все есть и работают. Все, кто нужен для полноценного функционирования громадного предприятия.И есть Буллер. Поставивший дело так, что АО «Стройконструкция» обеспечило своими изделиями чуть не все стройки Астаны. С самого первого дня, как началось строительство нового административного центра столицы, понадобился сборный железобетон, бетонные изделия, товарный бетон, завод Буллера был единственным, кто мог без задержек обеспечивать стройки железобетонными изделиями и бетоном. Завод оставался и по сей день остается первым поставщиком, надежным и ответственным партнером. Из гильдии добросовестных.Сейчас АО «Стройконструкция» имеет производственную мощность 300 тыс. м3 сборного железобетона, 500 тыс. м3 товарного бетона и 50 тыс. м3 бетонных изделий. Номенклатура, как уже перечислено, охватывает все виды железобетона. А собственная ремонтно-механическая база позволяет переналадить имеющиеся формы для исполнения любых заказов. Любых, это то самое и означает. Формы и фермы, рожденные творческим воображением архитекторов, на заводе профессионально воплотят в реальность. И в столице родится новое оригинальное здание.Товарный бетон, который здесь делают, от М100 до М500, любых заданных параметров по жесткости, морозостойкости, водонепроницаемости и плотности, тоже пользуется повышенным спросом у столичных строителей. За качество заводчане отвечают: аттестованная испытательная лаборатория учтет все и даст добро только на отличную продукцию.Вроде бы такие сухие выражения: «наладить формы», «товарный бетон», «ремонтная база». А давайте взглянем на здания новой столицы, на правый и левый берег, где, например, цирк или ТРЦ «Хан Шатыр». Красиво! Годится для столицы? Однозначно. АО «Стройконструкция» гарантирует еще и прочность. Так же, как в спортцентрах «Алау», «Астана-Арена» и на велотреке. Как в здании оперного театра, медиацентре, Дворце независимости, еще многих и многих сооружениях Астаны. Поскольку само предприятие, как и его руководитель, и сотрудники – из гильдии добросовестных.