В Минсельхозе ответили на вопрос, безопасно ли употреблять мясо из подтопленных регионов

Журналисты также уточнили, дает ли МСХ гарантию, что мясная продукция на столах казахстанцев безопасна

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, прокомментировал опасения казахстанцев о возможном допуске на рынок мяса погибшего в подтопленных регионах скота, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Я думаю, такой угрозы нет и быть не может, потому что ветеринарные лаборатории, которые существуют на объектах торговли, в их функции входит - проверять. На данный момент достоверно такой информации у нас нет. Мы выезжали после публикаций, некоторые СМИ на месте провели соответствующую проверку. Но мы этого не обнаружили, факты не подтвердились», – заверил он.

Журналисты уточнили, дает ли МСХ гарантию, что мясная продукция на столах казахстанцев безопасна и пригодна к употреблению.