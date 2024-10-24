Вице-министр туризма и спорта вручил награды ко Дню Республики

Туризм , Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

В спортивном комплексе Qazaqstan в Астане вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев наградил специалистов туристической отрасли, спортсменов и ветеранов спорта в честь праздника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта РК

От имени президента были вручены ордена «Құрмет» и «Парасат», медали «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат», а также благодарственные письма Президента РК и ведомственные награды.

Вице-министр Серик Жарасбаев поздравил присутствующих с Днём Республики, отметив значительный вклад работников отрасли в развитие отечественного туризма и спорта.

«Примите искренние поздравления с национальным праздником нашей суверенной страны – Днем Республики! Этот праздник имеет для нас особое значение. Он стал символом, поднимающим дух нашего народа и укрепляющим его единство. В этом году он совпал с важными событиями для министерства туризма и спорта. Наши спортсмены приняли участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже, завоевав исторические медали. В Астане успешно прошли 5-е Всемирные игры кочевников, в которых приняли участие более 2700 представителей из 89 стран. Индустрия туризма сегодня становится новым драйвером экономического роста страны. Особое внимание уделяется вопросам регулирования игорного бизнеса и лотерейной деятельности. В соответствии с поручениями главы государства были приняты законодательные акты, направленные на борьбу с незаконным игорным бизнесом и лудоманией. Впереди нас ждут масштабные задачи и цели», – отметил Серик Жарасбаев.

В ходе официального мероприятия вице-министр вручил орден «Құрмет» государственному тренеру РК по шашкам и шахматам Дастану Капаеву, заместителю директора «Центра национальных и конных видов спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК Карлыгаш Рамазановой, орден «Достык» II степени главному тренеру сборной Казахстана по футзалу Фигейра Силва Паулу Рикарду, орден «Парасат» главе дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наилю Нурову, медаль «Ерен еңбегі үшін» спортсмену и общественному деятелю Айдару Махметову, вице-президенту боксерской федерации «Барыс» г. Алматы Султану Костоеву, президенту ОЮЛ «Национальная ассоциация туристской индустрии», член Общественного совета Рауашан Шамиль, корреспонденту телеканала «Казспорт» Телмухамету Кудерову, победительнице соревнований по казак куреси на 5-х Всемирных играх кочевников Айжан Жылкыбаевой, медаль «Шапағат» тренеру клуба Space Trail Running, альпинисту Анару Бурашевой и директору гостинично-ресторанного комплекса «Кокшетау» Кукаршину Бексултанову.

Вице-министр также вручил благодарственные письма президента РК, нагрудные знаки «Дене шынықтыру, спорт және туризмді дамытуға қосқан үлесі үшін», «Мемлекеттік қызмет ардагері», «Дене шынықтыру мен спортты дамытуға сіңірген еңбегі үшін», «Құрметті спорт қызметкері», «Туризм саласының үздігі», а также почетные грамоты и благодарственные письма министерства туризма и спорта Республики Казахстан сотрудникам туристической отрасли, спортсменам, тренерам и работникам спортивных организаций.

В преддверии праздника более 70 человек были удостоены государственных наград.

#Спорт #праздник #туризм #награды

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