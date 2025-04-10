Фото: пресс-служба правительства РК

Ход проведения весенне-полевых работ обсудили на совещании в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов доложил, что в южных регионах засеяно 423 тыс. га, включая 241 тыс. га зерновых культур, 88 тыс. га кормовых, 29 тыс. га овощных, 12 тыс. га картофеля, 15 тыс. га бахчевых, 35 тыс. га масличных. Массовая посевная кампания стартует 15 мая. Под урожай 2025 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 405,7 тыс. га, 73,3% озимых культур находятся в хорошем состоянии, 23,9% – в удовлетворительном. Министерством энергетики на посевную кампанию выделено 401 тыс. тонн удешевленного дизтоплива. Отгрузка ведется по графику.

Вице-министр сообщил, что перед ведомством стоит задача довести объемы внесения минеральных удобрений до 1,9 млн тонн, однако низкие темпы отгрузки создают риск срыва полноценного обеспечения удобрениями в пик посевной кампании. Причина в том, что в 2024 году отечественными заводами под гарантию акиматов аграриям была предоставлена рассрочка по оплате несубсидируемой части удобрений (40%) до осени. В период нехватки оборотных средств это оказало для них существенную поддержку. Однако некоторые фермеры не выполнили свои договорные обязательства и до сих пор не погасили задолженность перед заводами.

«Необходимо активизировать отгрузку удобрений, чтобы обеспечить успешную посевную кампанию. Аграрии, которые своевременно выполнили свои обязательства, не должны страдать из-за других хозяйств. Обеспечьте возврат средств», — поручил заместителям акимов ряда регионов Серик Жумангарин.

Заслушав информацию о ходе подготовки к массовым весенне-полевым работам в отдельных регионах, льготного финансирования по программе «Кен дала», вице-премьер поручил усилить контроль и оперативно решать все вопросы, связанные с обеспечением аграриев ресурсами. Вице-министрам сельского хозяйства поручено выехать в основные зерносеющие регионы для контроля и оперативного решения вопросов, препятствующих процессу своевременного проведения посевной кампании.

«Подготовка к весенне-полевым работам – это важный процесс для успешного проведения сельскохозяйственного сезона. Правительством принимаются все меры и выделяются средства. Держите вопрос на контроле, в том числе и по защитным мероприятиям против саранчовых», — подчеркнул вице-премьер.

Также на совещании заслушали ход экспорта зерна. С сентября 2024 года по март 2025-го экспорт нового урожая увеличился на 55% и составил 6,8 млн тонн. В числе основных импортеров – страны Центральной Азии, Китай и Афганистан. Рынки Ирана и Азербайджана также показали значительный рост (в 18 и 98 раз соответственно). Для поддержки экспортеров введены меры субсидирования транспортных расходов. В настоящее время принята 101 заявка на субсидирование 236,5 тыс. тонн зерна.