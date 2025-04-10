Вице-министрам сельского хозяйства поручено выехать в основные зерносеющие регионы РК

Сельское хозяйство
99

Они должны проконтролировать и оперативно решить вопросы, препятствующие процессу своевременного проведения посевной кампании

Фото: пресс-служба правительства РК

Ход проведения весенне-полевых работ обсудили на совещании в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов доложил, что в южных регионах засеяно 423 тыс. га, включая 241 тыс. га зерновых культур, 88 тыс. га кормовых, 29 тыс. га овощных, 12 тыс. га картофеля, 15 тыс. га бахчевых, 35 тыс. га масличных. Массовая посевная кампания стартует 15 мая. Под урожай 2025 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 405,7 тыс. га, 73,3% озимых культур находятся в хорошем состоянии, 23,9% – в удовлетворительном. Министерством энергетики на посевную кампанию выделено 401 тыс. тонн удешевленного дизтоплива. Отгрузка ведется по графику.

Вице-министр сообщил, что перед ведомством стоит задача довести объемы внесения минеральных удобрений до 1,9 млн тонн, однако низкие темпы отгрузки создают риск срыва полноценного обеспечения удобрениями в пик посевной кампании. Причина в том, что в 2024 году отечественными заводами под гарантию акиматов аграриям была предоставлена рассрочка по оплате несубсидируемой части удобрений (40%) до осени. В период нехватки оборотных средств это оказало для них существенную поддержку. Однако некоторые фермеры не выполнили свои договорные обязательства и до сих пор не погасили задолженность перед заводами.

«Необходимо активизировать отгрузку удобрений, чтобы обеспечить успешную посевную кампанию. Аграрии, которые своевременно выполнили свои обязательства, не должны страдать из-за других хозяйств. Обеспечьте возврат средств», — поручил заместителям акимов ряда регионов Серик Жумангарин.

Заслушав информацию о ходе подготовки к массовым весенне-полевым работам в отдельных регионах, льготного финансирования по программе «Кен дала», вице-премьер поручил усилить контроль и оперативно решать все вопросы, связанные с обеспечением аграриев ресурсами. Вице-министрам сельского хозяйства поручено выехать в основные зерносеющие регионы для контроля и оперативного решения вопросов, препятствующих процессу своевременного проведения посевной кампании.

«Подготовка к весенне-полевым работам – это важный процесс для успешного проведения сельскохозяйственного сезона. Правительством принимаются все меры и выделяются средства. Держите вопрос на контроле, в том числе и по защитным мероприятиям против саранчовых», — подчеркнул вице-премьер.

Также на совещании заслушали ход экспорта зерна. С сентября 2024 года по март 2025-го экспорт нового урожая увеличился на 55% и составил 6,8 млн тонн. В числе основных импортеров – страны Центральной Азии, Китай и Афганистан. Рынки Ирана и Азербайджана также показали значительный рост (в 18 и 98 раз соответственно). Для поддержки экспортеров введены меры субсидирования транспортных расходов. В настоящее время принята 101 заявка на субсидирование 236,5 тыс. тонн зерна.

#регионы #аграрии #МСХ #посевная

Популярное

Все
Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
Обеспечить верховенство права через уважение к нему
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Когда господдержка эффективней приватизации
От кустарного цеха – до современной фабрики
Не надо путать ларек с супермаркетом!
Потребителей приучат к бережливости
Чтобы успешно влиться в общество
Вместе с ней ушла эпоха
В Северо-Казахстанской области активно развивается дуальное обучение
Прощайте, Лев Юрьевич...
Голос великого Абая – в сердцах юных
Область вырывается в лидеры
Мост творчества и дружбы
Кодекс Республики Казахстан
Снимки о соколиной охоте в Казахстане удостоены международной премии
Окружающая среда: одни берегут – другие губят
Халтура или… норма?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водного фонда
По 5 млн тенге получат к празднику фронтовики
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Дело о секс-рабстве кызылординской школьницы: суд вынес приговор
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
Поэтическая стрела Серика Аксункара
В каких районах Астаны появятся новые школы
Остались ордена на парадном костюме
Cохранить культурное наследие стран тюркского мира
Проекты «Адал азамат» охватывают почти 4 млн учащихся школ, колледжей и воспитанников детсадов
В Петропавловске запустили пешеходные экскурсии
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме

Читайте также

Казахстан продлил запрет на вывоз маточного поголовья КРС и…
Очередная городская сельхозярмарка пройдет в Астане
40 млрд тенге выделило Правительство для поддержки зерновой…
Казахстан временно запретил импорт куриных яиц

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]