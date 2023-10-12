Вице-президент SpaceX рассказала Токаеву о планах работы StarLink в Казахстане

Как отметил президент, Казахстан рассматривает SpaceX как надежного партнера

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом SpaceX по вопросам Starlink Лорен Дрейер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Приветствуя Лорен Дрейер на полях форума Digital Bridge, глава государства назвал SpaceX одним из мировых лидеров в области космических телекоммуникаций.

По словам президента, технологии SpaceX стали стратегическими инструментами, востребованными для стимулирования развития высоких технологий. Казахстан рассматривает SpaceX как надежного партнера для установления взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь Лорен Дрейер рассказала о планах StarLink расширить свою деятельность в Казахстане, в том числе в рамках проекта по обеспечению отдаленных сел страны спутниковым интернетом.