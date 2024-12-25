Владельцев нечипированных кошек и собак начнут штрафовать в Астане

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В столичном районе Сарыарка провели рейд по выявлению нечипированных кошек и собак, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В случаях выявления отсутствия чипов или документации, подтверждающей вакцинацию, составлялся протокол и выписывался штраф. За нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными предусмотрены штрафы. Для физлиц 10 МРП, или около 37 тысяч тенге, для юрлиц – 20 МРП, или свыше 73 тысяч тенге.

Мероприятие направлено на повышение ответственности владельцев домашних животных и снижение риска распространения инфекционных заболеваний.