Владельцев нечипированных кошек и собак начнут штрафовать в Астане

При нарушении правил физлицам придется заплатить 36 920 тенге
В столичном районе Сарыарка провели рейд по выявлению нечипированных кошек и собак, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат
В случаях выявления отсутствия чипов или документации, подтверждающей вакцинацию, составлялся протокол и выписывался штраф. За нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными предусмотрены штрафы. Для физлиц 10 МРП, или около 37 тысяч тенге, для юрлиц – 20 МРП, или свыше 73 тысяч тенге.
Мероприятие направлено на повышение ответственности владельцев домашних животных и снижение риска распространения инфекционных заболеваний.
«Призываем всех владельцев животных соблюдать нормы законодательства, своевременно проводить чипирование, вакцинацию и иные обязательные мероприятия, предусмотренные законом. Ответственное отношение к питомцам является залогом их здоровья и безопасности, а также важным шагом в обеспечении благополучия общества», – заключили в городской администрации.