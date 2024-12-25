Владельцев нечипированных кошек и собак начнут штрафовать в Астане

Столица
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Дана Аменова
корреспондент

При нарушении правил физлицам придется заплатить 36 920 тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столичном районе Сарыарка провели рейд по выявлению нечипированных кошек и собак, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В случаях выявления отсутствия чипов или документации, подтверждающей вакцинацию, составлялся протокол  и выписывался штраф. За нарушение законодательства  в области ответственного обращения с животными предусмотрены штрафы. Для физлиц 10 МРП, или около 37 тысяч тенге, для юрлиц – 20 МРП, или свыше 73 тысяч тенге.

Мероприятие направлено на повышение ответственности владельцев домашних животных и снижение риска распространения инфекционных заболеваний.

«Призываем всех владельцев животных соблюдать нормы законодательства, своевременно проводить чипирование, вакцинацию и иные обязательные мероприятия, предусмотренные законом. Ответственное отношение к питомцам является залогом их здоровья и безопасности, а также важным шагом в обеспечении благополучия общества», – заключили в городской администрации.

#Астана #акимат #штраф #животные #владельцы

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