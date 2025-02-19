Владелец «Кайрата» расскажет подробности перехода Дастана Сатпаева в «Челси»

Футбол
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В интервью на Кинопоиске в специальном разделе «Спорт»

Фото: Яндекс

Вопросы руководителю алматинского футбольного клуба Кайрату Боранбаеву задал ведущий YouTube-канала «Спорт Шредингера» Пётр Воликов, передает Kazpravda.kz

Журналист расспросил Боранбаева про чемпионство прошлого сезона, в интервью обсудили трансферы и межсезонье, в том числе возможный переход российского форварда Артёма Дзюбы.

Также председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» в интервью рассказал о будущем 16-летнего Дастана Сатпаева, который в составе «Кайрата» будет готовиться к уже подтверждённому переходу в стан лондонского «Челси». Как сообщал ранее известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, гранд английской премьер-лиги заплатит за трансфер юного казахского футболиста € 4 млн.

В ходе интервью владелец «Кайрата» также обсудил медиастратегию клуба, партнёрство с Кинопоиском, роль стриминга и развлекательного контента в современном спортивном бизнесе.

«Мы не хотели начинать нашу работу с Кинопоиском простым пресс-релизом и анонсом в соцсетях. Кинопоиск - крупнейший видеосервис в СНГ, уже работающий  с российскими футбольными клубами «Спартак» и «Зенит», а также с КХЛ, и с каждым из партнёров стриминг создаёт развлекательный контент высочайшего уровня. Поэтому в нашем случае, логично было начать совместную работу с контента - таким контентом стало эксклюзивное интервью, которое ответит на многие вопросы, волнующие как болельщиков «Кайрата», так и спортивную индустрию», - отметил председатель наблюдательного совета алматинского клуба. 

Напомним, Кинопоиск и ФК «Кайрат» подписали трехлетнее соглашение о партнерстве, которое вступает в силу с сезона-2025. Болельщики алматинского футбольного клуба с подпиской Яндекс Плюс получат возможность не только смотреть трансляции матчей и эксклюзивный контент от клуба на Кинопоиске, но и смогут принять участие в партнерских мероприятиях на домашнем стадионе, например, экскурсиях и других событиях в дни матчей.

Кинопоиск совместно с «Кайратом» планирует разрабатывать и выпускать дополнительные развлекательные видеоформаты, которые появятся в специальной витрине онлайн-кинотеатра. Запланированы также проекты с Яндекс Музыкой и другими сервисами компании.

#интервью #Кайрат #трансфер #Челси

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