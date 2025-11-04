Фото: Polisia.kz

Сотрудники департамента полиции Карагандинской области в рамках реализации принципа «Закон и порядок» департамент полиции продолжает комплексную работу по выявлению и пресечению наркопреступлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В ходе ОПМ «Қарасора» в Темиртау задержан 20-летний местный житель, подозреваемый в распространении наркотических средств через интернет. При личном досмотре у задержанного изъяты два мобильных телефона, денежные средства в размере 200 тысяч тенге и сверток с порошкообразным веществом массой около 2 грамм. В результате обыска по месту его проживания обнаружен 51 сверток с порошкообразным веществом бежевого цвета, общим весом порядка 100 грамм.

Следствие установило, что до задержания фигурант успел разместить закладки на территории города. Также подтверждено, что задержанный являлся владельцем интернет-магазина, специализировавшегося на продаже наркотических средств.

Незаконная деятельность осуществлялась на протяжении четырех месяцев, а оплата за запрещенные вещества поступала на криптокошелек подозреваемого.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.