Влага для полей при «сухих» прогнозах

Нет для земледельца печальней вида, чем сухие арыки и увядающие от безводья поля. Сообщения новостных лент о крушениях надежд аграриев на богатый урожай, увы, нередки. Каким обещает стать для них нынешний вегетационный сезон?

Что предпринято для исключения проблем с поливом сельскохозяйственных культур? На эти и другие вопросы мы попросили ответить начальника управления мелиорации Министерства сельского хозяйства Медета Жадигерулы.

– Медет Жадигерович, для начала давайте зададимся вопросом: что собой представляет сегодня мелиоративная система Казахстана?

– Мелиоративная система – это комплекс взаимосвязанных между собой гидротехнических сооружений (каналов, коллекторов, трубопроводов, водохранилищ, плотин, дамб, насосных станций), обеспечивающих оптимальный водный, тепловой и питательный режим почв. Если представить, что орошаемый массив – единый организм, то мелиорация – его кровеносная система, где магис­тральные каналы служат «артериями», а внутрихозяйственные – «капиллярами».

Думаю, такая аналогия уместна, ведь мелиорация для сельского хозяйства – один из ключевых факторов его сущест­вования и развития. При этом нельзя не отметить, что прак­тически вся мелиоративная система республики была построена еще в советское время, примерно 50 и более лет назад. Соответственно, изношенность объектов инфраструктуры очень велика, они нуждаются в ремонте, реконструкции и модернизации.

К тому же в самые трудные 90-е годы прошлого века оросительные системы подвергались разграблению. Разворовывались трубы и другие комплектующие, которые можно было сдать в пункты приема металлолома. Километры лотков из небольших бетонных плит были также демонтированы и вывезены. Поэтому сегодня приходится не просто реконструировать или строить, а фактически восстанавливать объекты.

Основная часть гидромелиоративной системы Казахстана сосредоточена на юге страны, где более развито земледелие: в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях.

Если говорить в разрезе регионов, то Алматинскую область питает крупнейшее Капчагайское водохранилище, построенное в конце 60-х годов прошлого века. Второй аналогичный, но меньший по размеру объект – Бартогайское водохранилище, из которого вытекает БАК – Большой Алматинский канал.

Шардаринское водохранилище обеспечивает поливной водой Шардаринский, Мактааральский и Жетысайский районы Туркестанской, а также территорию соседней Кызылординской области.

В качестве экологического попуска определенная часть воды поступает в Северное Аральское море. Земледелие Жамбылской области примерно на 80% зависит от трансграничных рек Шу и Таласа. Причем первая подпитывается из Ортокойского водохранилища, вторая – из Кировского водохранилища, которые расположены в соседнем Кыргызстане.

В целом основной природной артерией, питающей Кызылординскую и Туркестанскую облас­ти, является трансграничная Сырдарья. До Казахстана она проходит через территории Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Перечислять объекты и особенности общей мелиоративной системы можно и дальше.

Вся территория Казахстана поделена на восемь водохозяйст­венных бассейнов. В их чис­ле – Жайык-Каспийский, Арало-Сырдарьинский, Шу-Таласский, Балхаш-Алакольский, Иртышский, Нура-Сарысуский, Тобол-Торгайский, Ишимский.

В настоящее время в шести из восьми водохозяйственных бассейнов прогнозируются региональный дефицит водных ресурсов, а также тенденции роста потребления воды как в Казахстане, так и в сопредельных государствах.

– Каковы основные проблемы этой сферы с учетом регио­нальных особенностей?

– В настоящее время мы переживаем очередной цикл маловодья. Отсюда – из года в год повторяющаяся засуха, обмеление водоемов, нехватка поливной воды. К слову, этот цикл мы еще не прошли, и надо быть готовыми к его продолжению.

Далее в числе проблем назову критический уровень изношенности гидросооружений. Простой пример: согласно нормам, КПД любой ирригационной системы должен составлять 90%. По факту у нас этот показатель не превышает 50–60%. Таким образом, 30–40% поливной воды теряется при транспортировке к полю.

Главным водохозяйственным предприятием, в чьем ведении находятся объекты мелиоративной системы страны, является РГП «Казводхоз», которое и определяет тарифы на поливную воду. До 2021 года один ее кубометр отпускался дехканам по 0,30 тенге, теперь – по 0,70.

Для сельских жителей, мелких фермеров такое резкое повышение – серьезная нагрузка на их бюджет. В РГП «Казводхоз» объясняют свою ценовую политику возросшими затратами на содержание штата специалистов, проведение капитальных ремонтных работ. Подача воды из канала им. К. Сатпаева, которая питает центральные регионы страны, также стала дороже. С 2021 года тариф вырос с 16 тенге за кубометр воды до 30 тенге.

Кроме того, нуждается в законодательном урегулировании сфера отношений между снабжающими водохозяйственными организациями и фермерами. В нашей стране до сего времени не утвержден регламент подачи воды аграриям. И этот законодательный пробел выливается в серьезные проблемы в летний сезон. Раз нет утвержденных правил – нет порядка и при распределении. А это почва для конфликтов между потребителями.

Разберем один пример из су­ществующей практики. РГП «Казводхоз» по своему магис­тральному каналу доставляет воду до межхозяйственной сети по 0,70 тенге за кубометр. Владелец последней продолжает транспортировать воду до непосредственно потребителя, но берет с него уже не за объем реально поставленных кубомет­ров воды, а… за количество орошаемых гектаров. То есть полил ли в действительности свое поле дехканин, нет ли, он все равно обязан платить в зависимости от его площади. Отказаться от таких условий он не может – у него попросту нет выбора…

В отношениях между сторонами на поливе могут возникнуть и другие противоречия. Имею в виду очередность подачи воды. Поле, которое находится далее других от межхозяйственных каналов, может получить воду последним.

Еще неизвестно, во сколько дней выльется ожидание земледельцем своей очереди. Тем временем судьбу урожая в летние жаркие дни может решить день-другой: посевы могут попросту выгореть из-за безводья... По крайней мере, часть урожая окажется утерянной. Невзирая на это, платить водохозяйственной организации фермер вынужден, повторюсь, не за поданную в срок воду, а за количество гектаров…

Поэтому нам нужно незамедлительно утвердить порядок подачи воды на поля, учесть все нюансы этой сферы для исключения конфликтных ситуаций. В этой связи большие надежды возлагаются на принятие Водного кодекса, который призван устранить все белые пятна в законодательстве касательно данной проблемы. В настоящее время для определения точного количества объектов гидромелиоративной системы страны ведется их инвентаризация.

Скажу и о другой проблеме в виде незавершенных водохо­зяйственных объектов. Большая их часть находится в ряде южных районов Восточно-Казах­станской области. Работы по их реконструкции проводились в 2014–2016 годах, но затем были заморожены из-за недофинансирования.

– Какие меры принимаются на уровне центральных, областных органов власти по решению имеющихся проблем?

– В связи с ожидаемой маловодностью разработаны и доведены до фермеров рекомендации по замене влагоемких культур на более засухоустойчивые.

В январе-феврале 2022 года проведена информационно-­разъяснительная работа по эффективному использованию водных ресурсов на юге страны, в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.

Фермерам рекомендовано сокращать площади влаголюбивых культур (риса, хлопчатника) с заменой их на засухоустойчивые и более высокорентабельные (кормовые, овощные, масличные, плодово-ягодные).

В Кызылординской области с учетом складывающейся ситуации принимаются меры по сокращению посевов риса на 25% (с 83,6 тысячи до 64 тысяч гектаров). Для региона выделены средства из резерва Правительства РК на механическую очистку 22 каналов, ремонт и бурение 41 скважины, закуп 133 насосных установок.

Наряду с этим в Туркестанской области ожидается увеличение площади хлопчатника до 115 тысяч гектаров, что на 5 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Интерес к этой культуре вырос в связи с изменением закупочной цены, сейчас за одну тонну хлопка-сырца дают 350 тысяч тенге.

С другой стороны, в области уменьшатся до 1,7 тысячи гектаров площади риса. Намечен капитальный и текущий ремонт, соответственно, трех из шести водохозяйственных объектов, механическая очистка 54 коллекторов общей протяженностью в 141 километр.

Кроме того, осуществляется программа по восстановлению востребованных орошаемых земель. По итогам 2021 года такая работа проделана на 78 тысячах гектаров.

Ежегодно клин орошаемой пашни в нашей стране будет расширяться.

Согласно прогнозам, сезон обе­щает быть засушливым, нельзя исключать возникновение локальных проблемных точек. Однако риска можно избежать и минимизировать, если быть к сложностям готовым.

– Тема трансграничных рек масштабна и сложна, поэтому в одном интервью ее не охватить. Но все же каково положение по основным проблемным вопросам в этой сфере?

– Как уже было сказано, главная артерия для Кызылординской и Туркестанской областей – река Сырдарья – питается из Токтагульсого водохранилища в Кыргызстане. В этом году из-за уменьшения осадков ее напол­няемость при проектной мощности в 19 миллиардов кубомет­ров составила 8 миллиардов 300 тысяч, то есть меньше, чем в два раза. Соответственно, имеется риск, что соседи не смогут отпустить нам достаточного объема воды.

Для решения этой проблемы состоялось несколько раундов переговоров между казахстанской стороной в лице Министерства экологии, геологии и природных ресурсов с представителями Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана на предмет урегулирования вопросов водообес­печения казахстанских аграриев из трансграничных рек. Достигнуты договоренности об отпуске воды в соответствии с заявками казахстанской стороны.

Существует и еще одна причина, из-за которой резко снизился отпускной потенциал водохранилища. Дело в том, что на территории соседней страны по течению Сырдарьи находится каскад ГЭС. Стабильная работа этих гидросооружений зависит от полноводности реки, а та, в свою очередь, – от ресурсов водохранилища. Этот же фактор влиял и влияет на положение с поливом на юге нашей страны.

Немного истории. В советский период соседние республики договаривались о том, чтобы уменьшить сброс и сохранить оптимальный уровень воды на Токтагуле с учетом взаимных интересов. Казахстан, как и другие республики региона, компенсировал полученные водные ресурсы путем обмена по другим оговоренным позициям.

Данная схема взаимодействия между республиками Центральной Азии неплохо действовала на протяжении долгих лет. Но в начале «нулевых» она была нарушена. В настоящее время Кыргызстан использует каскад ГЭС для получения не только электро-, но и тепловой энергии, соответственно, увеличился расход воды. Однако урегулировать ситуацию, не ущемив при этом ничьих интересов, все-таки возможно.

– Расскажите, пожалуйста, о внедрении водосберегающих технологий – капельного и других видов орошения…

– За последние несколько лет в Казахстане площади, орошаемые по водосберегающим технологиям, доведены до 258 тысяч гектаров. Лидерами в этой сфере являются: Павлодарская, Жамбылская, Алматинская, Карагандинская, Туркестанская и Акмолинская области. Согласно плану развития отечественного АПК, к 2025 году капельным, дож­девальным и другими технология­ми водосбережения планируется охватить 450 тысяч гектаров земли. В нас­тоящее время нашим аграриям доступны новинки, выпущенные в России, США, Голландии, Китае и других странах.

В Казахстане на территории Алматинской области также планируется построить завод дождевальных установок. Его годовая проектная мощность составит 1 000 оросительных агрегатов. Важно отметить: затраты фермеров на приобретение технологий влагосбережения возмещаются государством в объеме 50%. Правда, после деления общих затрат на каждый орошаемый гектар максимальная сумма не должна превышать 800 тысяч тенге.

Наши аграрии все больше убеж­даются в эффективности названных технологий и делают выбор в их пользу. Достаточно сказать, что при правильном орошении можно поднять урожайность гектара в два-три раза.