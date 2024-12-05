Властелин слова

Литература
10
Зарина Москау

В Астане презентовали сборник стихов «Дәурен кешкен»

фото Игоря Бургандинова

Абиш Кекилбаев больше известен широкому читателю как прозаик, и мало кто знает, что он также писал замечательные стихи. Теперь почитатели таланта выдающегося мастера слова смогут оценить его поэтичес­кий дар. Вместе со сборником стихов «Дәурен кешкен» соб­равшимся была презентована книга «Күй», изданная на турецком языке.

Торжественная церемония была приурочена к юбилею литератора, ее почетными гостями стали дочь писателя Заузат
Кекилбаева, его внук Абыл Кекилбаев, а также государственный деятель Бактыкожа Измухамбетов, академик Омирзак Озганбаев, известные отечественные деятели культуры и науки.

После презентации книг гостей пригласили принять участие в работе международного форума «Кемел тұлға келбеті». Модератором мероприятия выступил государственный и общественный деятель Сауытбек Абдрахманов.

О художественном мастерстве Абиша Кекилбаева, его роли в казахской литературе, в общественной и политичес­кой жизни страны говорили коллеги по цеху – драматург, писатель Толен Абдик, поэт Светкали Нуржан и другие. Участники форума смогли также увидеть фото- и книжную выставку, где были представлены рукописи писателя, его статьи, книги, сборники, переведенные на испанский, английский, китайский, французский и другие языки.

Завершился вечер спектак­лем «Шыңырау» по произведению Абиша Кекилбаева «Колодец», который представила публике труппа Мангис­тауского областного театра им. Н. Жантурина. Режиссером-постановщиком выступил заслуженный деятель искусств Республики Саха, лауреат теат­ральной премии «Золотая мас­ка» Сергей Потапов. Роль копателя колодцев Енсепа исполнил Баглан Игдирбай, образ его супруги мастерски передала Айдана Жантакбаева.

#Астана #книги #презентация #Абиш Кекилбаев #Дәурен кешкен

Популярное

Все
Приоритетным направлением аграрного экспорта выступает Китай
Неспешные технологии успеха
Мажилисмены обсудили ряд законопроектов
Наследие казахских просветителей
Наука – приоритет госполитики
Деликатесы по скромной цене
Отмечена позитивная динамика по всему спектру делового взаимодействия
В посольстве Казахстана в ОАЭ выдали первую визу Neo Nomad
Устремленные в будущее
Колыбель музыкального искусства
На поле пушки грохотали
На базе Национального музея создадут Центр реставрации
Задачи прокуратуры – закон и порядок
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Мы – из Казахстана!
Опреснительный завод начали строить в Мангистау
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни
В Испании снимают фильм о Карлаге
Совместное заявление президентов РК и РФ об углублении партнерства в условиях нового глобального порядка
Пользу обильного питья воды научно обосновали урологи
Осужден руководитель ветеринарной службы Туркестанской области
Оперу «Айсулу» представили в «Астана Опера»
Главе Минкультуры поручено взять на особый контроль подготовку к юбилейным датам 2025 года
Президент: ОДКБ сегодня выступает в качестве эффективной международной структуры
Главные конкуренты – Узбекистан и Украина
Инцидент с LED-экраном в Астане: из-за подмены флага завели уголовное дело
Туристы добились компенсации за испорченный отдых
Кобот мебель выпускает
Глава государства назначил командующего войсками регионального командования «Астана»
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики

Читайте также

Награждены победители национальной литературной премии «Айб…
Три факсимильные копии древних книг времён Золотой Орды пре…
В Нацбиблиотеке презентовали сборник стихов поэта Абубакира…
В добрый путь, «Айналайын»!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]