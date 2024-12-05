Властелин слова Литература 5 декабря 2024 г. 4:00 10 Зарина Москау В Астане презентовали сборник стихов «Дәурен кешкен» фото Игоря Бургандинова Абиш Кекилбаев больше известен широкому читателю как прозаик, и мало кто знает, что он также писал замечательные стихи. Теперь почитатели таланта выдающегося мастера слова смогут оценить его поэтический дар. Вместе со сборником стихов «Дәурен кешкен» собравшимся была презентована книга «Күй», изданная на турецком языке. Торжественная церемония была приурочена к юбилею литератора, ее почетными гостями стали дочь писателя Заузат Кекилбаева, его внук Абыл Кекилбаев, а также государственный деятель Бактыкожа Измухамбетов, академик Омирзак Озганбаев, известные отечественные деятели культуры и науки. После презентации книг гостей пригласили принять участие в работе международного форума «Кемел тұлға келбеті». Модератором мероприятия выступил государственный и общественный деятель Сауытбек Абдрахманов. О художественном мастерстве Абиша Кекилбаева, его роли в казахской литературе, в общественной и политической жизни страны говорили коллеги по цеху – драматург, писатель Толен Абдик, поэт Светкали Нуржан и другие. Участники форума смогли также увидеть фото- и книжную выставку, где были представлены рукописи писателя, его статьи, книги, сборники, переведенные на испанский, английский, китайский, французский и другие языки. Завершился вечер спектаклем «Шыңырау» по произведению Абиша Кекилбаева «Колодец», который представила публике труппа Мангистауского областного театра им. Н. Жантурина. Режиссером-постановщиком выступил заслуженный деятель искусств Республики Саха, лауреат театральной премии «Золотая маска» Сергей Потапов. Роль копателя колодцев Енсепа исполнил Баглан Игдирбай, образ его супруги мастерски передала Айдана Жантакбаева. #Астана #книги #презентация #Абиш Кекилбаев #Дәурен кешкен