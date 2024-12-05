Властелин слова

Абиш Кекилбаев больше известен широкому читателю как прозаик, и мало кто знает, что он также писал замечательные стихи. Теперь почитатели таланта выдающегося мастера слова смогут оценить его поэтичес­кий дар. Вместе со сборником стихов «Дәурен кешкен» соб­равшимся была презентована книга «Күй», изданная на турецком языке.

Торжественная церемония была приурочена к юбилею литератора, ее почетными гостями стали дочь писателя Заузат

Кекилбаева, его внук Абыл Кекилбаев, а также государственный деятель Бактыкожа Измухамбетов, академик Омирзак Озганбаев, известные отечественные деятели культуры и науки.

После презентации книг гостей пригласили принять участие в работе международного форума «Кемел тұлға келбеті». Модератором мероприятия выступил государственный и общественный деятель Сауытбек Абдрахманов.

О художественном мастерстве Абиша Кекилбаева, его роли в казахской литературе, в общественной и политичес­кой жизни страны говорили коллеги по цеху – драматург, писатель Толен Абдик, поэт Светкали Нуржан и другие. Участники форума смогли также увидеть фото- и книжную выставку, где были представлены рукописи писателя, его статьи, книги, сборники, переведенные на испанский, английский, китайский, французский и другие языки.

Завершился вечер спектак­лем «Шыңырау» по произведению Абиша Кекилбаева «Колодец», который представила публике труппа Мангис­тауского областного театра им. Н. Жантурина. Режиссером-постановщиком выступил заслуженный деятель искусств Республики Саха, лауреат теат­ральной премии «Золотая мас­ка» Сергей Потапов. Роль копателя колодцев Енсепа исполнил Баглан Игдирбай, образ его супруги мастерски передала Айдана Жантакбаева.