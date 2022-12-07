Власти Астаны: Эпидситуация по коронавирусу в столице нестабильная

Здравоохранение , COVID
Диасов Ораз
корреспондент

Несмотря на рост уровня заболеваемости, Астана останется в «зеленой зоне» по матрице оценки эпидемиологической ситуации.

Фото: Kazpravda.kz

Главный санврач Астаны Жанна Пралиева на брифинге в акимате заявила, что в столице нестабильная эпидситуация, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Жанна Пралиева сообщила, что с 24 октября текущего года в сутки регистрируется от 61 до 69 случаев коронавируса.

«В декабре (по состоянию на 07.12.2022 г.) заболеваемость увеличилась в 4,6 раза, т. е. с 70 до 322 случаев по сравнению с аналогичным периодом ноября. Несмотря на рост уровня заболеваемости, город Астана останется в «зеленой зоне» по матрице оценки эпидемиологической ситуации», - отметила спикер.

По ее словам, за последнюю неделю зарегистрировано 432 случая КВИ и по сравнению с предыдущей неделей зарегистрировано 240 случаев КВИ+, что показывает 1,8-кратный рост. Среднесуточная регистрация находится на уровне 61 случая.

Популярное

Все
«Такие, как я, не выживают...»
Распространение наркомании и самоустранение отцов от воспитания детей тесно связаны между собой
В больницы Риддера доставили электрообогреватели и пообещали такие же выделить школам и детсадам
У истоков кочевой цивилизации
Форум красивых и деловых
Лучшие в своей профессии
Удочка вместо рыбы
Помощь ближе, чем кажется
Приоритеты конкурентного рынка
Где начинается еда?
Покупайте и помогайте!
Сельская женщина – партийная гордость
Сформировать нулевую терпимость
Люди, будьте бдительны!
Шанс на исправление
Созданию кооперативов в Актюбинской области будет способствовать проект «Ауыл аманаты»
Потому что без воды...
Больше озер, хороших и рыбных!
Дальше без команд из Азии
Казахстанские ученые успешно провели доклинические испытания имуннобиологического препарата PollenVax, заложенного в Концепцию развития отечественного здравоохранения до 2026 года
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (Видео)
Масштабную проверку в госорганах проведут по поручению Токаева
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (Видео)
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
Ерболат Досаев переназначен акимом Алматы
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Как пиявки высосали, а теперь хотят перекинуть проблему на государство - депутат о владельцах ТЭЦ
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Нуржан Нуржигитов остался на посту акима Жамбылской области
Виновных привлекут к ответственности – премьер о ЧС в Экибастузе
Открытость обществу и транспарентность – важные принципы в работе депутатского корпуса
Казахстан принимает участие в Центральноазиатском инвестиционном форуме в Японии
В селе Шанханай Кербулакского района «зарыли» в землю более 256 млн тенге бюджетных средств
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон

Читайте также

Здравоохранение , COVID
Какие штаммы КВИ циркулируют в Астане
COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 декабря
Здравоохранение
Казахстанские ученые успешно провели доклинические испытани…
COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 декабря

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]