Власти Астаны: Эпидситуация по коронавирусу в столице нестабильная

Несмотря на рост уровня заболеваемости, Астана останется в «зеленой зоне» по матрице оценки эпидемиологической ситуации.

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Главный санврач Астаны Жанна Пралиева на брифинге в акимате заявила, что в столице нестабильная эпидситуация, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Жанна Пралиева сообщила, что с 24 октября текущего года в сутки регистрируется от 61 до 69 случаев коронавируса.

«В декабре (по состоянию на 07.12.2022 г.) заболеваемость увеличилась в 4,6 раза, т. е. с 70 до 322 случаев по сравнению с аналогичным периодом ноября. Несмотря на рост уровня заболеваемости, город Астана останется в «зеленой зоне» по матрице оценки эпидемиологической ситуации», - отметила спикер.

По ее словам, за последнюю неделю зарегистрировано 432 случая КВИ и по сравнению с предыдущей неделей зарегистрировано 240 случаев КВИ+, что показывает 1,8-кратный рост. Среднесуточная регистрация находится на уровне 61 случая.