Власти Бразилии ждут 65 млн туристов на Карнавал - 2026

Айман Аманжолова
корреспондент

Крупнейший фестиваль Латинской Америки принесет в казну Бразилии 18 млрд бразильских реалов (около 3,5 млрд долларов США), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru   

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Бразильский карнавал в 2026 году установит новый рекорд посещаемости. Согласно прогнозам Министерства туризма Бразилии, в праздничном мероприятии примут участие свыше 65 миллионов человек - на 22 процента больше, чем годом ранее.

Согласно данным ведомства, наибольший ажиотаж ожидается в крупнейших городах страны, где традиционно проводятся самые грандиозные шествия. Лидером по числу посетителей в 2026 году станет Сан-Паулу. Крупнейший мегаполис Латинской Америки намерены посетить более 16 миллионов человек. Туристическая жемчужина - Рио-де-Жанейро - привлечет около 8 миллионов гостей, вдвое уступив Сан-Паулу. Другой крупный город Белу-Оризонти рассчитывает на 6 миллионов участников. Значительное количество посетителей фестиваля ожидается в Салвадоре, Форталезе и Ресифи.

Самое грандиозное культурное событие в истории современной Бразилии традиционно становится мощным катализатором для туристической отрасли: в дни праздника существенно повышается загрузка отелей, а также возрастает пассажиропоток. Благодаря фестивалю в стране ежегодно создаются новые рабочие места и растут доходы населения.

В этом году, по оценкам экспертов, карнавал принесет экономике Рио-де-Жанейро доход в размере 6 млрд реалов. В настоящее время отели города заполнены на 98 процентов, что свидетельствует о невероятном спросе как среди местных жителей, так и туристов из-за рубежа.

По данным Бразильского института географии и статистики (IBGE), в период карнавала 2026 года жители Бразилии и приезжие туристы потратят около 18 миллиардов реалов.

