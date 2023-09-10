Власти Стамбула предупредили об урагане

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Власти турецкой провинции Стамбул предупредили граждан об ожидаемом в воскресенье урагане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: kazpravda.kz

"Синоптики предсказывают, что в воскресенье после полудня регион Мраморного моря окажется под воздействием ураганного северного и северо-восточного ветра скоростью до 50-75 километров в час", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе руководства провинции. Ветер стихнет только к понедельнику.

Губернатор Давут Гюль призвал граждан быть осторожными.

Первый за многие месяцы ливень обрушился на Стамбул в ночь на среду, особо пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир на севере, а также окрестности Нового аэропорта. Возникли колоссальные пробки, подтопления фиксировались в метро, торговых центрах и парках, люди оказывались заблокированы в зданиях из-за потоков воды. В результате удара стихии погибли двое, пострадали 12 человек.

#погода #ураган #Стамбул

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