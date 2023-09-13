Влажная уборка

Из-за обильных дождей в облас­ти серьезно осложнился процесс уборки: с 30 августа по 6 сентяб­ря все работы на полях вообще были приостановлены.

В августе в Северном Казахстане выпало 51,9 мм осадков, что на 108% выше нормы. Когда погода нормализовалась, фермеры северного региона вновь вышли на поля, чтобы возобновить уборку.

Зерновых и зернобобовых убрано на площади 919,1 тыс. га (27%). В осенне-полевых работах задействовано более 13 тыс. единиц техники. Выделено порядка 58,9 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. В работе находятся 317 зерносушилок производительностью 9,7 тыс. тонн⁄час.

В Министерстве сельского хозяйства рассматривается вопрос о выделении дополнительного удешевленного дизельного топлива для сушки зерна.

Ход уборочных работ обсудили на сессии во вторник депутаты областного маслихата.

– Погодные условия, к сожалению, уже третью неделю не дают нам развернуться для полномасштабной работы, – заметил, обращаясь к депутатам, первый заместитель акима облас­ти Марат Тасмаганбетов. – Сегодня наблю­даем прорастание зерна не только в валках, но и в колосе... С учетом этого мы дали поручения по всем районам проанализировать зерно на хлебоприемных пунктах, линейных элеваторах и токовых хозяйствах, определить его посевную годность, узнать, где лежит невысушенное зерно. Второй вопрос – выделение ГСМ для сушки. Зерно поступает с влажностью 20%. Чтобы довести этот показатель хотя бы до 14–15%, необходим дополнительный объем льготного ГСМ по фиксированной цене 250 тенге за один литр. Соответствую­щая заявка уже отправлена. Внесено также предложение по изменению качественных показателей при приемке зерна. Среди актуальных для аграриев вопросов – пролонгация кредитов в «КазАгроФинансе» и «Продкорпорации», получение дополнительных субсидий, установление справедливой закупочной цены.

В заключение Марат Тасмаганбетов выразил надежду на то, что весь хлеб будет убран и заложен в закрома. Благо на две ближайшие недели синоптики дали положительный прогноз погоды.

Между тем первая партия североказахстанского зерна отправилась в Китай.

Ранее в Северно-Казахстанскую область приехала делегация провинции Шэньси КНР во главе с секретарем провинциального комитета партии Чжао Идэ. В это же время состоялась отправка первой партии казахстанского зерна (1 600 тонн), посвященной десятой годовщине китайско-европейского железнодорожного экспресса «Чанъань».

На маслоэкстракционном заводе ТОО «Тайынша Май» состоя­лось совещание по торгово-экономическому сотрудничеству Северо-Казахстанской области и провинции Шэньси. В ходе мероприятия были подписаны два меморандума о сотрудничестве.