Влажная уборка Общество 13 сентября 2023 г. 3:30 13 Андрей Кратенко Уборка зерновых хоть и возобновилась на полях Северо-Казахстанской области, но тревога за урожай осталась – зерно идет пока слишком влажным. Из-за обильных дождей в области серьезно осложнился процесс уборки: с 30 августа по 6 сентября все работы на полях вообще были приостановлены. В августе в Северном Казахстане выпало 51,9 мм осадков, что на 108% выше нормы. Когда погода нормализовалась, фермеры северного региона вновь вышли на поля, чтобы возобновить уборку. Зерновых и зернобобовых убрано на площади 919,1 тыс. га (27%). В осенне-полевых работах задействовано более 13 тыс. единиц техники. Выделено порядка 58,9 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. В работе находятся 317 зерносушилок производительностью 9,7 тыс. тонн⁄час. В Министерстве сельского хозяйства рассматривается вопрос о выделении дополнительного удешевленного дизельного топлива для сушки зерна. Ход уборочных работ обсудили на сессии во вторник депутаты областного маслихата. – Погодные условия, к сожалению, уже третью неделю не дают нам развернуться для полномасштабной работы, – заметил, обращаясь к депутатам, первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов. – Сегодня наблюдаем прорастание зерна не только в валках, но и в колосе... С учетом этого мы дали поручения по всем районам проанализировать зерно на хлебоприемных пунктах, линейных элеваторах и токовых хозяйствах, определить его посевную годность, узнать, где лежит невысушенное зерно. Второй вопрос – выделение ГСМ для сушки. Зерно поступает с влажностью 20%. Чтобы довести этот показатель хотя бы до 14–15%, необходим дополнительный объем льготного ГСМ по фиксированной цене 250 тенге за один литр. Соответствующая заявка уже отправлена. Внесено также предложение по изменению качественных показателей при приемке зерна. Среди актуальных для аграриев вопросов – пролонгация кредитов в «КазАгроФинансе» и «Продкорпорации», получение дополнительных субсидий, установление справедливой закупочной цены. В заключение Марат Тасмаганбетов выразил надежду на то, что весь хлеб будет убран и заложен в закрома. Благо на две ближайшие недели синоптики дали положительный прогноз погоды. Между тем первая партия североказахстанского зерна отправилась в Китай. Ранее в Северно-Казахстанскую область приехала делегация провинции Шэньси КНР во главе с секретарем провинциального комитета партии Чжао Идэ. В это же время состоялась отправка первой партии казахстанского зерна (1 600 тонн), посвященной десятой годовщине китайско-европейского железнодорожного экспресса «Чанъань». На маслоэкстракционном заводе ТОО «Тайынша Май» состоялось совещание по торгово-экономическому сотрудничеству Северо-Казахстанской области и провинции Шэньси. В ходе мероприятия были подписаны два меморандума о сотрудничестве. #погода #СКО #уборка #урожай #урожай 2023 #зерновые