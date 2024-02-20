Новые методы борьбы с мошенничеством при сдаче ПДД внедрили в РК

Каждый третий недобросовестный кандидат в водители пытается сдать теорию с помощью микронаушников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан»

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Отмечается, что для обеспечения прозрачности сдачи теоретических экзаменов на водительские удостоверения ранее была внедрена система ПДД 3.0. Теперь контролировать процесс тестирования будут еще с помощью технологии, определяющей зашумленные электромагнитные низкочастотные сигналы. Поскольку каждый третий недобросовестный кандидат в водители пытается сдать теорию с помощью микронаушников.

— В связи с тем, что микронаушники могут быть не более 2 миллиметров в диаметре и их зрительно невозможно увидеть, дополнительно мы внедрили систему, определяющую низкочастотные сигналы. Она распознает наличие микронаушников и может моментально отправить оповещение оператору ЦОН. Также программа автоматически выведет на экран экзаменуемому сообщение о том, что обнаружен микронаушник и тестирование будет прекращено, — сказал замглавы госкорпорации Шынгыс Оразалимов.

Все факты использования вспомогательной техники помощи и подсказок третьих лиц фиксируются госкорпорацией. Результаты экзаменов при этом аннулируются. Повторный допуск к сдаче экзамена возможен только через три месяца.

В пресс-службе добавили, что с момента внедрения системы ПДД 3.0 выявлено 222 факта недобросовестной сдачи экзамена.