Фото: МЦРИАП РК
Международное сотрудничество , Технологии , Цифровизация
Внедрить на Байконуре онлайн-пропуск для туристов предложил Мусин

9 августа на космодроме Байконур состоялась встреча министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина и генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минцифры РК.

Глава МЦРИАП РК поздравил нового руководителя Роскосмоса с назначением, а также с успешным пуском ракеты «Союз-2.1б» с 17 космическими аппаратами на борту.

Во время переговоров стороны обсудили основные вопросы по реализации проекта «Байтерек» и отметили объективную необходимость сдвига сроков начала первого испытательного пуска на 2024 год.

Стороны произвели корреляцию графиков работ создания ракеты носителя Союз-5 и наземного комплекса.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития нормативно-правовой базы для активизации двухстороннего сотрудничества в космической сфере.

Также Багдат Мусин обсудил с главой Роскосмоса вопрос развития туризма на космическом комплексе «Байконур», предложив упрощение процедуры пропуска посредством онлайн-системы для туристов.

«Применение системы онлайн-пропуска в цифровом формате будет способствовать развитию туризма на космическом комплексе «Байконур», – отметил Мусин.

Во встрече также принял участие специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай.

 

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