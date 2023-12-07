Внеочередные выборы президента проведут в Азербайджане

Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были пройти в апреле 2025 года, однако Алиев постановил провести их в феврале 2024-го

Фото © Aziz Karimov / Reuters

В Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы. Соответствующее распоряжение подписал действующий президент страны Ильхам Алиев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

«Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики обеспечить назначение внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики на 7 февраля 2024 года и их проведение в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики», — говорится в указе главы государства.

Согласно Конституции Азербайджана, президент республики избирается на семилетний срок на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при свободном, личном и тайном голосовании. Глава государства избирается большинством в половину голосов. Если такое большинство не набрано в первом туре голосования, то проводится второй тур, в котором могут участвовать лишь два кандидата.

Нынешний семилетний срок полномочий Ильхама Алиева на посту главы государства заканчивается в апреле 2025 года, тогда же должны были состояться президентские выборы. Азербайджан Алиев возглавляет с 2003 года. В апреле 2018 года он был переизбран четвертый раз подряд.

В сентябре 2016 года в Азербайджане состоялся референдум по внесению шести новых статей в Конституцию страны и еще 23 поправок в существующие статьи. По итогам референдума срок полномочий президента увеличили с пяти до семи лет, также ему передали полномочия по роспуску Милли Меджлиса (однопалатного парламента страны) и по назначению досрочных президентских выборов. До этого, в 2009 году, в стране состоялся референдум, отменивший ограничения на переизбрание президентом одного лица более двух раз.