Скандальный ход королев: что стало причиной конфликта между шахматистками Казахстана

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Нешуточный конфликт разгорелся между двумя именитыми шахматистками страны. Двукратная чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева в Сети возмутилась поведением Жансаи Абдумалик, которая покинула важный международный турнир в Дели из-за плохих условий для спортсменов.

"Вопросов, конечно, много к местным организаторам. Но больше всего - к Жансае. К её неспортивному поведению, выраженным не к месту эмоциям, отношению к коллегам, жизни в целом и профессионализму, в частности. Спортсмены должны быть готовы к любым форс-мажорам и вызовам, а не ныть и сдаваться, если что-то пойдёт не так. Если так, как Жансая, реагировать на каждую мелочь, то лучше завязать со спортом, выйти замуж и готовить борщи", - написала Бибисара Асаубаева.

В ответ на критику Жансая Абдумалик написала пост на своей странице в Instagram.

"Я и мои коллеги (включая саму Асаубаеву) были огорчены и разочарованы (мягко говоря) условиями, созданными организаторами. Посовещавшись, мы решили написать коллективное письмо президенту и руководящему Аппарату ФИДЕ, в котором отразили свое недовольство и предложили перенести или отменить Этап. Письмо подписали практически все участницы Гран-при (включая Асаубаеву). Оно в карусели. Из-за коллективного недовольства участниц организаторы даже вынуждены были перенести начало турнира на неопределенный срок. Я лично поставила в известность президента ФИДЕ Аркадия Дворковича и исполнительного директора Эмиля Сутовского о своем решении - не играть в таких условиях. Ответ Аркадия Владимировича прилагаю в карусели. Несмотря на всю эту некрасивую ложь и лицемерие Бибисары Асаубаевой, я не сожалею о принятом решении и убеждена, что шахматисты заслуживают играть в безопасных и достойных условиях", - написала Абдумалик.