В условиях новой реальности

Будущее страны редко начинается в парламентских залах, столичных отчетах и презентациях с графиками. Чаще оно приходит... из пригородов. Оттуда, где новостройки растут быстрее школ, а очереди в детский сад подходят, когда ребенку пора идти в первый класс.

Казахстан сегодня переживает один из самых масштабных внутренних социальных процессов за последние десятилетия. Множество людей меняют место жительства, образ жизни, круг общения и собственную идентичность. Внутренняя миграция становится новой реальностью и одновременно – новым вызовом.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, миграционные потоки в Казахстане имеют ярко выраженный центростремительный характер: население активно перетекает в крупнейшие города – Астану, Алматы, Шымкент, а также в отдельные экономически сильные регионы, такие как Мангистау­ская и Алматинская области. В то же время большинство южных регионов – Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская области и область Жетысу – остаются устойчивыми донорами населения. Причина – высокий естественный прирост и ограниченное количество качественных рабочих мест.

После пандемии COVID-19 ми­грация заметно ускорилась: в 2021–2024 годах положительное сальдо фиксировалось в основном только в городах республиканского значения и отдельных регионах-реципиентах. Для ­Алматы почти половина прибывающих – выходцы из прилегающей области, для Шымкента – более двух третей. В Астане картина выглядит по-другому: доля мигрантов из Акмолинской области составляет всего около 18% общего притока. Это говорит о более широком гео­графическом спектре переездов.

С одной стороны, государство оценивает это как позитивную тенденцию: мобильность населения растет, люди быстрее реагируют на экономические стимулы, переезжают туда, где выше заработная плата, больше вакансий и лучше инфраструктура. Усиливается роль мегаполисов как драйверов экономического рос­та, формируются агломерации, концентрирующие человеческий капитал.

Однако вместе с этим формируется новый тип регионального дисбаланса. Юг теряет молодежь. Север стареет. Города испытывают давление. Концентрация населения и ресурсов сразу в нескольких центрах создает нагрузку на жилье, инфраструктуру и рынок труда.

Молодые, мобильные, но уязвимые

Сравнительный анализ половозрастной структуры показывает, что внутренняя миграция в Казахстане носит ярко выраженный трудовой и образовательный характер. Основу внут­ренних миграционных потоков составляют люди 16–36 лет. Это наиболее активная экономи­ческая группа: студенты, молодые специалисты, работники, ищущие более высокий доход и социальные перспективы. Вместе с тем среди мигрантов заметна высокая доля детей дошкольного возраста, что свидетельствует о семейном характере переездов. И это, соответственно, означает увеличение нагрузки на детские сады, школы и поликлиники.

В МТСЗН отмечают и еще одну важную особенность внутренней миграции. Сейчас наблюдается высокая миграционная активность женщин в возрасте 20–30 лет. Для многих это период создания семьи, рождения детей и экономической самостоятельности. Современная городская среда выступает стимулом для индивидуальной миграции женщин, расширяя их социальные возможности, но одновременно усиливая и уязвимость.

Министерство также фиксирует незначительное увеличение миграционной активности среди людей пенсионного возраста – мужчин от 63 до 66 лет и женщин от 60 до 63 лет, что связано с переездом к детям или поиском более доступной городской инфраструктуры. Таким образом, внутренняя миграция – это не только перемещение рабочей силы. Это перемещение целых жизненных стратегий.

Отметим, что госэксперты давно признали прямую связь между притоком мигрантов и риском социальной маргинализации. Если рост населения опережает развитие рабочих мест и инфраструктуры, часть людей оказывается в неформальной занятости, сталкивается с проблемами жилья и доступа к соцуслугам.

Вообще, миграция сама по себе не является проблемой. Риск возникает там, где экономическая интеграция и городское планирование не успевают за демографической динамикой.

В пригороде Астаны уже третий год живет 27-летний ­Айбек – сварщик из ауыла Кобек Туркестанской области. Сначала он приехал один, потом перевез жену и двухлетнюю дочь. Работу нашел быстро – на строительстве жилого комплекса. С жильем получилось сложнее: семья снимает комнату в частном доме, где зимой холодно, а летом есть перебои с водой.

– Но я не жалею, что приехал, – говорит он. – Здесь можно хорошо заработать. Хотя иногда кажется, что город не для нас. Все дорого. Все временно.

Похожую историю рассказывает Жанна. Ей 24 года, она продавец в торговом центре. Из Шиели, ауыла в Акмолинской области, приехала сразу же после колледжа. Работает без официального договора. Мечтает накопить на курсы и перейти в офисную сферу.

– Я будто между двумя жизнями, – рассказывает она. – Там уже не моя жизнь, а здесь – еще не моя...

На границе миров

Маргинальность – не обязательно социальное падение. Это положение между системами ценностей и социальными ролями. Человек находится на границе социальных миров, он утрачивает прежние связи, но еще не встроился в новую систему. С одной стороны, это может стать источником социальной мобильности и творчества, но с другой – привес­ти к отчуждению, нестабильности, формированию субкультур выживания.

Исторический опыт показывает, что массовые процессы маргинализации способны формировать долгосрочные социальные последствия. Исследователи, анализирующие советский период, отмечают, что радикальные реформы – коллективизация, индустриализация и политика принудительных переселений в сталинскую эпоху – создавали целые группы людей, оказавшихся вне привычных социальных структур. Государство могло в буквальном смысле «назначать» маргинальный статус, перемещая людей, разрушая традиционные связи и формируя новые формы зависимости и социальной изоляции.

Такая институциональная маргинальность становилась устойчивым явлением, воспроизводящим собственные механизмы существования – от теневой занятости до альтернативных норм поведения. Этот исторический опыт важен не как прямое сравнение, а как предупреждение: массовая мобильность без социальной интеграции способна менять характер общества.

Одним из инструментов регулирования внутренней миграции остается программа добровольного переселения. По сведениям, предоставленным профильным министерством, с 2017 года по февраль 2026-го в ее рамках переехали около 68 тыс. человек, включая 17,3 тыс. кандасов. Государственная поддержка для них включает единовременные выплаты, субсидии на аренду жилья и коммунальные услуги, предоставление служебного жилья, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве и предпринимательстве, а также сертификаты экономической мобильности. Ведется цифровизация процессов мониторинга переселения, создана региональная карта для информирования граж­дан. При самовольном выез­де предусмотрен механизм возврата полученных средств.

Однако ключевой вопрос остается открытым: насколько устойчиво люди закрепляются в новых регионах через несколько лет? Ведь переселение – это не только изменение географии. Это изменение судьбы.

В целом прогнозное моделирование экспертов показывает, что при сохранении текущих тенденций до 2035 года население Казахстана будет все сильнее концентрироваться в крупнейших агломерациях. Пригородные зоны расширятся, отдельные территории могут столкнуться с демографическим сжатием и дефицитом кадров. Это скажется на экономике, политике, социальной структуре общества. И как итог – потребует нового понимания равенства возможностей.

Внутренняя миграция становится не только экономическим, но и глубоко социальным процессом, влияющим на идентичность, уровень доверия, чувство принадлежности к обществу. Но это не угроза, как думают многие. Это энергия. Энергия людей, которые хотят жить лучше – учиться, работать, растить детей. И от того, сможет ли страна превратить эту энергию в развитие, зависит ее устойчивость.