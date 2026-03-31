Внутренняя миграция – испытание зрелости общества

Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

Сегодня миллионы людей меняют место жительства, образ жизни, круг общения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В условиях новой реальности

Будущее страны редко начинается в парламентских залах, столичных отчетах и презентациях с графиками. Чаще оно приходит... из пригородов. Оттуда, где новостройки растут быстрее школ, а очереди в детский сад подходят, когда ребенку пора идти в первый класс.

Казахстан сегодня переживает один из самых масштабных внутренних социальных процессов за последние десятилетия. Множество людей меняют место жительства, образ жизни, круг общения и собственную идентичность. Внутренняя миграция становится новой реальностью и одновременно – новым вызовом.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, миграционные потоки в Казахстане имеют ярко выраженный центростремительный характер: население активно перетекает в крупнейшие города – Астану, Алматы, Шымкент, а также в отдельные экономически сильные регионы, такие как Мангистау­ская и Алматинская области. В то же время большинство южных регионов – Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская области и область Жетысу – остаются устойчивыми донорами населения. Причина – высокий естественный прирост и ограниченное количество качественных рабочих мест.

После пандемии COVID-19 ми­грация заметно ускорилась: в 2021–2024 годах положительное сальдо фиксировалось в основном только в городах республиканского значения и отдельных регионах-реципиентах. Для ­Алматы почти половина прибывающих – выходцы из прилегающей области, для Шымкента – более двух третей. В Астане картина выглядит по-другому: доля мигрантов из Акмолинской области составляет всего около 18% общего притока. Это говорит о более широком гео­графическом спектре переездов.

С одной стороны, государство оценивает это как позитивную тенденцию: мобильность населения растет, люди быстрее реагируют на экономические стимулы, переезжают туда, где выше заработная плата, больше вакансий и лучше инфраструктура. Усиливается роль мегаполисов как драйверов экономического рос­та, формируются агломерации, концентрирующие человеческий капитал.

Однако вместе с этим формируется новый тип регионального дисбаланса. Юг теряет молодежь. Север стареет. Города испытывают давление. Концентрация населения и ресурсов сразу в нескольких центрах создает нагрузку на жилье, инфраструктуру и рынок труда.

Молодые, мобильные, но уязвимые

Сравнительный анализ половозрастной структуры показывает, что внутренняя миграция в Казахстане носит ярко выраженный трудовой и образовательный характер. Основу внут­ренних миграционных потоков составляют люди 16–36 лет. Это наиболее активная экономи­ческая группа: студенты, молодые специалисты, работники, ищущие более высокий доход и социальные перспективы. Вместе с тем среди мигрантов заметна высокая доля детей дошкольного возраста, что свидетельствует о семейном характере переездов. И это, соответственно, означает увеличение нагрузки на детские сады, школы и поликлиники.

В МТСЗН отмечают и еще одну важную особенность внутренней миграции. Сейчас наблюдается высокая миграционная активность женщин в возрасте 20–30 лет. Для многих это период создания семьи, рождения детей и экономической самостоятельности. Современная городская среда выступает стимулом для индивидуальной миграции женщин, расширяя их социальные возможности, но одновременно усиливая и уязвимость.

Министерство также фиксирует незначительное увеличение миграционной активности среди людей пенсионного возраста – мужчин от 63 до 66 лет и женщин от 60 до 63 лет, что связано с переездом к детям или поиском более доступной городской инфраструктуры. Таким образом, внутренняя миграция – это не только перемещение рабочей силы. Это перемещение целых жизненных стратегий.

Отметим, что госэксперты давно признали прямую связь между притоком мигрантов и риском социальной маргинализации. Если рост населения опережает развитие рабочих мест и инфраструктуры, часть людей оказывается в неформальной занятости, сталкивается с проблемами жилья и доступа к соцуслугам.

Вообще, миграция сама по себе не является проблемой. Риск возникает там, где экономическая интеграция и городское планирование не успевают за демографической динамикой.

В пригороде Астаны уже третий год живет 27-летний ­Айбек – сварщик из ауыла Кобек Туркестанской области. Сначала он приехал один, потом перевез жену и двухлетнюю дочь. Работу нашел быстро – на строительстве жилого комплекса. С жильем получилось сложнее: семья снимает комнату в частном доме, где зимой холодно, а летом есть перебои с водой.

– Но я не жалею, что приехал, – говорит он. – Здесь можно хорошо заработать. Хотя иногда кажется, что город не для нас. Все дорого. Все временно.

Похожую историю рассказывает Жанна. Ей 24 года, она продавец в торговом центре. Из Шиели, ауыла в Акмолинской области, приехала сразу же после колледжа. Работает без официального договора. Мечтает накопить на курсы и перейти в офисную сферу.

– Я будто между двумя жизнями, – рассказывает она. – Там уже не моя жизнь, а здесь – еще не моя...

На границе миров

Маргинальность – не обязательно социальное падение. Это положение между системами ценностей и социальными ролями. Человек находится на границе социальных миров, он утрачивает прежние связи, но еще не встроился в новую систему. С одной стороны, это может стать источником социальной мобильности и творчества, но с другой – привес­ти к отчуждению, нестабильности, формированию субкультур выживания.

Исторический опыт показывает, что массовые процессы маргинализации способны формировать долгосрочные социальные последствия. Исследователи, анализирующие советский период, отмечают, что радикальные реформы – коллективизация, индустриализация и политика принудительных переселений в сталинскую эпоху – создавали целые группы людей, оказавшихся вне привычных социальных структур. Государство могло в буквальном смысле «назначать» маргинальный статус, перемещая людей, разрушая традиционные связи и формируя новые формы зависимости и социальной изоляции.

Такая институциональная маргинальность становилась устойчивым явлением, воспроизводящим собственные механизмы существования – от теневой занятости до альтернативных норм поведения. Этот исторический опыт важен не как прямое сравнение, а как предупреждение: массовая мобильность без социальной интеграции способна менять характер общества.

Одним из инструментов регулирования внутренней миграции остается программа добровольного переселения. По сведениям, предоставленным профильным министерством, с 2017 года по февраль 2026-го в ее рамках переехали около 68 тыс. человек, включая 17,3 тыс. кандасов. Государственная поддержка для них включает единовременные выплаты, субсидии на аренду жилья и коммунальные услуги, предоставление служебного жилья, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве и предпринимательстве, а также сертификаты экономической мобильности. Ведется цифровизация процессов мониторинга переселения, создана региональная карта для информирования граж­дан. При самовольном выез­де предусмотрен механизм возврата полученных средств.

Однако ключевой вопрос остается открытым: насколько устойчиво люди закрепляются в новых регионах через несколько лет? Ведь переселение – это не только изменение географии. Это изменение судьбы.

В целом прогнозное моделирование экспертов показывает, что при сохранении текущих тенденций до 2035 года население Казахстана будет все сильнее концентрироваться в крупнейших агломерациях. Пригородные зоны расширятся, отдельные территории могут столкнуться с демографическим сжатием и дефицитом кадров. Это скажется на экономике, политике, социальной структуре общества. И как итог – потребует нового понимания равенства возможностей.

Внутренняя миграция становится не только экономическим, но и глубоко социальным процессом, влияющим на идентичность, уровень доверия, чувство принадлежности к обществу. Но это не угроза, как думают многие. Это энергия. Энергия людей, которые хотят жить лучше – учиться, работать, растить детей. И от того, сможет ли страна превратить эту энергию в развитие, зависит ее устойчивость.

#Казахстан #население #миграция #внутренняя миграция

Популярное

Все
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Ключевой этап подготовки
Арал: обеспечить прозрачность водопользования
Системный подход к Digital Qazaqstan
Парк превратился в современную зону отдыха
Казначейство готовится к внедрению цифрового тенге
Риски остаются, но ситуация под контролем
Расширяя стратегическое партнерство
Трансформация: социальный блок
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Новые горизонты модернизации
Гидроресурсы нужно ценить и эффективно использовать
В двух остановках… от беды
Принцип будет точечным
Внутренняя миграция – испытание зрелости общества
Год цифровизации и ИИ: Астана станет центром исследования права будущего
Не оставаться в стороне
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Что известно о казахстанском альпинисте, удостоенном высокой госнаграды
Правительство утвердило Национальный проект по развитию угольной генерации в Казахстане
Ситуация под контролем: в регионах усилили работу по предупреждению паводков
Свыше 170 стоматологий прекратили работу на фоне проверок в Казахстане
Глава государства направил поздравление Президенту Греции
Бектенов проверил ход строительства крупной газовой электростанции на юге Казахстана
Президенты Казахстана и Турции обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений
Нурлан Байбазаров назначен помощником Президента по экономическим вопросам
Подставные компании и млрд тенге: блогера разыскивают по делу о сети онлайн-казино
Казахстан присоединится к международной акции «Час Земли»
Активное снеготаяние в ВКО: спасатели следят за ситуацией с помощью дронов
Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
В горах Алматинской области всю ночь искали семью из четырех человек
Наурыз на Каспии: Казахстан представил национальные традиции в Баку
Глобальную повестку в сфере радиосвязи и спутниковых технологий обсудили в Шымкенте
Президент присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» альпинисту Ерванду Ильинскому
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Слово о замечательном человеке
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре

Читайте также

Угольный «фундамент» энергетической независимости
Сельская жизнь становится престижной
Климатическая повестка и реальные планы
Год цифровизации и ИИ: Астана станет центром исследования п…

