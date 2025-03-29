Традиции ислама ханафитского мазхаба являются неотъемлемой частью богатейшего культурно-духовного наследия Казахстана. Сегодняшний праздник, знаменующий завершение священного месяца Рамазан, объе­диняет верующих вокруг непреходящих нравственных ценностей и идеалов добра и справедливости.

Голос мусульманской уммы имеет большое значение для утверж­дения в нашей стране идей добрососедства и веротерпимости, противодействия экстремизму и укрепления общественной морали.

В одном из своих выступлений Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: «Межконфессиональное согласие является одним из важнейших факторов успешного развития Казахстана. Мы строим и развиваем нашу страну на основе фундаментального принципа единства в многообразии и поэтому уверенно смотрим в будущее».

На нашей земле мусульмане и христиане многие годы в мире и братолюбии совершали свой труд, закладывали основы для развития и укрепления общего дома – Казахстана. Дай Бог, чтобы и в дальнейшем межконфессиональный мир и межнациональное согласие процветали в нашем Отечестве на пользу и благо всех народов страны.

Желаю всем мусульманам Казахстана здоровья, мира и благополучия!

С благопожеланиями, глава Православной церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр