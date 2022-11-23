Во сколько обойдется первичная регистрация нелегально ввезенных авто казахстанцам

Единая ставка сбора за первичную регистрацию автомобилей, ввезенных из-за рубежа в Казахстан до 1 сентября 2022 года, составит 200 тысяч тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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На расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету сенаторы обсудили законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон РК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», направленный на дальнейшее развитие предпринимательства и привлечение инвестиций в Казахстан.

Как отметили в Сенате, нововведения, прописанные в законопроекте, предполагают расширение нормы по уменьшению налога НДС на 70% при переработке сельхозпродукции. Теперь такое снижение оплаты налога будет распространяться и на предприятия, которые занимаются переработкой рыбы.

Снижение ставки НДС на 70% предложено ввести и для производителей сахара, кондитерских изделий и дрожжей. А импортеров сахарного сырья в законопроекте предложено освободить от уплаты НДС.

Прописано в данном законопроекте и применение единой ставки сбора за первичную регистрацию автомобилей, которые ввезены из-за рубежа в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Сумма сбора составляет 200 тысяч тенге, сообщили в верхней палате Парламента.

Это поручение президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил в своем послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

По итогам обсуждения законопроекта на расширенном заседании комитета сенаторы приняли решение направить его на рассмотрение палаты.

Напомним, в своем нынешнем послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил урегулировать ситуацию с автомобилями, нелегально ввезенными в нашу страну до 1 сентября текущего года.

Президент предложил для их легализации применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге.

«Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную «очистку», – акцентировал Касым-Жомарт Токаев.