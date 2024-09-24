Во время паводков в водохранилищах РК накопилось более 12 млрд кубометров воды

Об этом на заседании правительства сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм-канал правительства РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эта вода сейчас используется для нужд отраслей экономики. К примеру, если в прошлом году общий сброс с водохранилищ составил порядка 13 млрд кубометров за весь паводковый период, то в этом году только за месяц объем составил более 36 млрд кубометров, что говорит о масштабности текущего паводка.

«При этом, наши водохозяйственные сооружения в пиковый напряженный период обеспечили прием и безопасный сброс воды, что позволило направить паводковые воды в водоемы, которые в последние годы испытывали дефицит», – отметил Нуржан Нуржигитов.

По информации министерства, наполнение одного Астанинского водохранилища паводковыми водами позволило сэкономить более 2 млрд тенге, так как отпала необходимость подпитывать его через канал им. К. Сатпаева. Также 80 млн кубометров паводковой воды было направлено в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области.

Из области Ұлытау в Кызылординскую область направлено 839 млн кубометров воды. С начала года в озеро Балхаш поступило 12 млрд кубометров воды.

На начало сентября, согласно оперативным данным, из водохранилищ использовано на нужды сельского хозяйства 8,4 млрд кубометров воды, промышленности – 3,7 млрд кубометров.

В настоящее время водохранилища северного, центрального, восточного и западных регионов Казахстана заполнены на 80%.