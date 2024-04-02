Вода не отступает. Люди – тоже

Около 1 000 человек было эвакуировано в одном из районов Атырауской области в связи с объявлением ЧС. Региональный оперативный штаб по предупреждению паводков принял решение объявить режим ЧС в Кызылкогинском районе Атырауской области. Повышение уровня реки Уил идет уже несколько дней подряд. Согласно данным оперативного штаба, по состоянию на 1 апреля уровень реки Уил составляет 1 м 20 см. Критический уровень – на отметке двух метров.

Под угрозой затопления район­ный центр Миялы, в котором сегодня проживает более 7 тыс. человек. Около 1 000 человек были временно переселены из села в безопасные места, где развернуты три эвакуационных пункта. Пик паводка ожидается в промежутке 15–20 апреля. Кстати, это не первый случай, когда в районе из-за паводков объявляют режим ЧС. Самое разрушительное наводнение наблюдалось в 1993 году. Тогда под водой остались три района области, а также часть областного центра. Село Миялы тогда затопило практически в один день. Произошло это 17 апреля 1993 года. Из 378 домов района 78 были полностью разрушены, остальные подтоплены. Не обош­лось тогда и без жертв, погиб один школьник – Дулат Куанышев. Его именем впоследствии назвали одну из улиц в Миялы.

Ситуация с паводком в Западно-Казахстанской области остается стабильно напряженной. Тысячи людей вынужденно покинули дома, только силами экстренных служб и местных уполномоченных органов эвакуировано свыше 3 700 человек. Западноказахстанцы продолжают эвакуироваться в безопасные места.

На сегодня вода, шедшая по степи одним фронтом, уже на спаде, угрозу представляют реки и другие водоемы. По данным ДЧС ЗКО, в результате превышения уровня воды на реках Шынгырлау, Коржын, Оленты, Булдырты произошло подтопление жилых домов в девяти селах четырех районов. Пруды прорвало в Теректинском районе, вода пошла по улицам райцентра.

По данным филиала Казгидромет с сегодняшнего дня температура воздуха в регионе будет только повышаться, что еще больше обострит ситуацию, особенно на реках, берущих начало на территории РФ. По сообщению российских официальных источников, сброс из Ириклинского водохранилища в реку Урал в срочном порядке увеличен с 90 до 390 кубометров в секунду. Причина – серьезное увеличение притока. А это значит, что уже сейчас нужно принимать меры для беспрепятственного пропуска воды по главной водной артерии региона.

Вторую неделю борются со стихией на юге Костанайской области. Подтопленными остаются 75 частных жилых домов, больше половины из которых – в Джангелдинском районе. За эти дни спасено более тысячи человек, но еще больше, а именно 1 400 жителей Торгая отказались от эвакуации из зон бедствия. В борьбе со стихией задействованы более 1 000 человек сил и средств ДЧС Костанайской области и местных исполнительных органов (МИО). На подмогу спасателям пришли волонтеры, сотрудники полиции, коллеги из Кызылординской области и военные Караганды. Но мужских рук в затопленных районах на юге Костанайской области по-прежнему катастрофически не хватает.

Имеются в Костанайской области трудности с перемещением на автотранспорте. Из-за переливов закрыто движение по двум трассам и еще по пяти ограничено. В результате 12 населенных пункта остались без автомобильного сообщения.

От большой воды пострадали не только и люди, но и животные, есть потери среди домашнего скота. Впрочем, точные подсчеты пока не велись, но точно ясно, что большая часть животных уцелела, и сейчас остро стоит вопрос обеспечения их кормами.

Жители со всех уголков Костанайской области оказывают гумпомощь пострадавшим от паводка. «Уже начаты работы по подвозу зернофуража и сена для скота. К примеру, в город Аркалык поступили 45 тонн сена и более 82 тонн зернофуража из Аулиекольского, Узункольского, Сарыкольского и Наурзумского районов. В ближайшее время ожидают поступления корма из Алтынсаринского района – два КамАЗа уже в пути. Также помощь приходит и из других районов области», – отметили в информационном штабе Костанайской области. Гуманитарную помощь собирают и для людей, пострадавших от паводка. В Костанае открыты шесть пунктов, куда жители со всех уголков региона несут продукты, одежду...

Обострилась паводковая ситуация в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области. В связи с повышением уровня воды в реке Чаглинке спасатели запланировали мероприятия по временному перемещению населения и скота из домов на окраинной улице города Тайынши (ориентировочно 60 дворов). Для размещения людей были подготовлены эвакуационные пункты в средней школе № 5 и общежитии колледжа агробизнеса, определены места для размещения сельскохозяйственных животных. Вдоль реки Чаглинка создан ограждающий вал длиной 6 км и высотой один метр. Заготовлено 600 мешков с инертным материалом.

– Обстановка на контроле, уровень воды начал падать, – сообщил на брифинге в понедельник заместитель начальника ДЧС СКО Мурат Кангужинов. – Активная фаза таяния начнется в четверг-пятницу на этой неделе. Зарегистрировано 12 переливов на дорогах, но на восьми из них они прекратились…

Аким области Гауез Нурмухамбетов осмотрел с вертолета паводкоопасные участки в районах, где снег еще не начал активно таять. «В этих районах возможны ледяные заторы на малых реках и водопропускных трубах. Ситуация не лучше в Акжарском, Тайыншинском и Уалихановском районах. Там большая вода может прийти со стороны водохранилищ Астаны и Акмолинской области. Мобилизованы все ресурсы, создана группировка сил и средств, подготовлена техника. Проведены взрывные работы на реках и сформированы эвакуационные пункты. Заготовлены инертные материалы, ГСМ и плавательные средства. Ситуация находится на моем личном контроле», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

В Павлодарской области на 1 апреля на контроле находятся три участка автомобильных дорог, на которых происходит перелив (областного значения в Успенском районе – автомобильная дорога Чернорецк – Ольгино – Успенка и два участка районного значения в Актогайском районе – на автодороге Жолболды – Шелекты, подъездная дорога к селу Шолаксор). Также на контроле противопаводковые участки в населенных пунктах г. Аксу-1, Актогайский-2, Теренколь-2, Успенский-1, Иртышский-3,

Щербактинский. На этих участках проводятся круглосуточные противопаводковые мероприятия.

В работах по ликвидации последствий стихийного бедствия по области задействовано 399 человек, 130 единиц техники, 44 мотопомпы, 2 плавсредства. Сюда входят силы и средства ДЧС региона, местных исполнительных органов, дорожной службы и департамента полиции. За прошедшие сутки совместными усилиями откачано 98 885 кубометров талых вод, заложено 4 130 штук мешкотары, отсыпано 2 010 тонн инертного материала. В целях координации и принятия единого решения по противопаводковой ситуации области организована круглосуточная работа оперативного штаба. Аналогичные штабы организованы во всех городах и районах области, сообщает пресс-служба департамента ЧС области.

Паводковая ситуация в административном центре Акмолинской области постепенно стабилизируется. Напомним, на территории региона только в Кокшетау была объявлена ЧС природного характера местного масштаба. На сегодня сотрудники ДЧС, местные исполнительные органы говорят о завершении основных противопаводковых мероприятий. Прибывшие на помощь дополнительные силы ДЧС из Жамбылской области заблаговременно направлены в г. Атбасар. Область живет в ожидании второй волны паводков. Оперативный штаб в Кокшетау продолжает работу. На шести участках вдоль побережья реки Кылшакты установлены мерные устройства для отслеживания ее уровня. Продолжается откачка талой воды с улиц и дорожного полотна.

Неравнодушные горожане продолжают приносить в пункт помощи, развернувшийся в КГУ «Қоғамдық келісім» города, теплую одежду, постельные принадлежности, продукты питания, бытовую химию и так далее. Так, за два дня вещей и предметов первой необходимости собралось на 1,6 млн тенге. Все собранное сразу же раздается людям, оказавшимся в трудной ситуации. Такая помощь оказана 33 пострадавшим семьям.

Между тем, какая сумма будет выделена областью на выплату компенсаций пострадавшим горожанам, еще неизвестно. Напомним, местные власти заверили, что в рамках ЧС будет оценен ущерб, комиссионно решатся вопросы по его возмещению. Но дело это, как известно, небыстрое: прежде чем компенсировать ущерб, нужно его прежде оценить.

В области Абай натиску талых вод подверглись семь районов. Местные исполнительные органы и спасатели отводят воду, чтобы она не попала в дома. Им на помощь пришли военные – они сооружают дамбы из мешков с песком. Полицейские и волонтеры занимаются поиском пропавших, обеспечивают безопасность людей, подвозят продукты питания и предметы первой необходимости. Гуманитарную помощь на вертолете доставили в села Кіндікті, Үштөбе, Қызылесік. Напомним, эти села оказались отрезаны от внешнего мира из-за разрушения дорожного полотна талыми водами. Людям привезли муку, сахар, макаронные изделия, масло, предметы гигиены, медикаменты.

В Аягозском районе вызволили тракториста из реки. Мужчина, зная местность, решил как обычно переправиться через реку Баканас неподалеку от села Мадениет, однако не учел паводковую ситуацию и стремительно прибывавшую воду. Его трактор застрял посередине реки. Ему повезло, что была связь, и он смог дозвониться на канал «102». На место выдвинулись полицейские и спасатели. Совместными усилиями им удалось вовремя найти и доставить попавшего в водную ловушку на берег.

Ученики в затопленных районах пока остались дома и учатся в формате онлайн. В управлении образования области Абай сообщили, что угрозы подтопления для школ нет, а учебно-воспитательный процесс организован в соответствии со стандартами образования.

В целях предотвращения ледовых заторов в Карагандинской области продолжаются взрывные работы. 1 апреля текущего года проводятся работы по дроблению льда на реке Сабыркожа Осакаровского района Карагандинской области. Планируемая площадь дробления льда составляет 7 000 кв. м. Участие принимают силы и средства ДЧС, ДП, МИО и ТОО «КазТехИнженеринг».

Кенгирское водохранилище в области Улытау заполнено до максимума. Близлежащий к областному центру водоем наполнен до предела – 319 млн куб. м воды. Около половины из них, а это 142 млн куб. м, прибыло всего за три дня. Перелив плотины удалось предотвратить совместными усилиями сотрудников ДЧС области, коммунальных предприятий и местных исполнительных органов. Однако в первые дни паводка потоком воды был размыт участок автодороги, ведущий из Жезказгана к садовым обществам. По данным пресс-службы акимата на 1 апреля 2024 года, поступающая сверх нормы вода сбрасывается в реку Кенгир через специальный шлюз (шандор). Три шандора открыты полностью, два шандора открыты на 10–15 см.

Ранее жители нескольких аулов близ г. Жезказгана были эвакуированы в безопасное место, угроза миновала, поэтому сейчас они возвращаются в свои дома. Проточная вода уходит в реку Кара-Кенгир. Однако, как фиксируют местные жители, чистая вода смешивается с нечистотами неисправных хозфекальных очистных сооружений, которые находятся на балансе предприятия тепловодоснабжения г. Жезказгана. Данные сооружения давно требуют полной модернизации. По данному факту будет проведена проверка, заверили в акимате области Улытау. Департамент экологии области Улытау уже уведомил соответствующий комитет Министерства экологии и природных ресурсов РК. По факту проверки подготовят дополнительное сообщение. Кроме того, уже в апреле для экспертной оценки будет готова проектно-сметная документация нового очистного сооружения города Жезказгана. Его строительство планируется за счет республиканского бюджета.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям на вчерашний день, с начала паводкового периода силами МЧС и МИО откачано более 4,6 млн кубометров талой воды (за сутки свыше 40 тыс. куб. м), проведена укладка более 370 тыс. мешкотар (за сутки более 55 тыс.) и 728 тыс. тонн инертного материала (за сутки 3 тыс.). Задействованными силами и средствами спасено и эвакуировано 13 659 человек, из них 5 250 детей. При этом привлеченными воздушными судами государственной авиации эвакуировано 1 655 человек, из них 425 детей. В пунктах временного размещения находятся 6 034 человека, из них 2 386 детей. В безопасные места отогнано 10 684 голов сельскохозяйственных животных. На телефоны горячей линии поступило 649 звонков, продолжают функционировать республиканский и областные оперативные штабы в 20 регионах.

С началом стихийного бедствия в проведении противопаводковых мероприятий плечом к плечу с личным составом ДЧС участвуют личные составы РГК «Орталык» Национальной гвардии МВД РК, РГК «Астана» Министерства обороны РК, сотрудники департамента полиции. В целях недопущения подтопления жилых массивов было откачано порядка 31 тыс. 460 м3 талых вод. В населенных пунктах продолжается укладка мешкотары и возведение валов. Всего задействованы 933 человека МЧС, МО, ДП, МИО и организации.

Отведена вода из 309 частных жилых домов и 759 дворовых территорий. При этом остаются подтопленными 1 257 частных жилых домов и 400 дворовых территорий. На контроле находится 55 размывов автодорог, из них 1 мост и 54 дорожных полотна. Без транспортного сообщения остаются 49 населенных пунктов, где местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов. Проводится мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах. В аварийно-спасательных работах задействованы 8 458 человек, 2 124 единицы техники, 808 водооткачивающих средств и 65 плавательных средств, 14 воздушных суден МЧС, МВД, МО, местных исполнительных органов, организаций.

Активно привлечены к работе сотрудники Центра медицины катастроф. За прошедшую неделю ими осмотрено 736 человек, в том числе 263 ребенка, эвакуированных из паводкоопасных регионов. Оказана медицинская помощь 29 гражданам, из них двое дети. Психологами Центра медицины катастроф производится круглосуточное дежурство с целью оказания экстренной психологической и информационной помощи пострадавшим. На телефон горячей линии поступило 662 звонка, из которых 622 информационного характера, 40 звонков – экстренная психологическая помощь.