Депутаты Сената на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева приняли решение вызвать на следующее заседание руководителей ведомств, которые обязаны разъяснить, почему каждый год в стране неожиданно наступает весна и начинаются паводки.

Но перед этим решением сенаторы ратифицировали Конвенцию Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации. Конвенция направлена на усиление гарантий соблюдения международных коммерческих соглашений и создание доступной системы признания и исполнения соглашений, достигнутых в медиации в другой юрисдикции в соответствии с ее нацио­нальным законодательством.

– Настоящая конвенция формирует в государствах-членах правовую основу для выполнения соглашений, достигнутых посредством медиации при коммерческих спорах. В целом на сегодняшний день медиация является альтернативным и эффективным инструментом урегулирования коммерческих споров. В соответствии с этим конвенция предоставляет бизнесу и инвес­торам дополнительные гарантии исполнения медиационных соглашений в иных государствах, – прокомментировал Маулен Ашимбаев принятый закон.

Депутатский запрос на имя Премьер-министра страны насчет паводковой ситуации озвучил сенатор Сергей Ершов. Депутат констатировал, что едва ли не каж­дая весна в Казахстане сопровождается весенними паводками, а чиновники на местах рапортуют о принятых мерах по предупреж­дению паводков и наводнений, о работах по защите населенных пунктов, расчистке русел рек, реконструкции мостов и гидротехнических сооружений. Однако, к сожалению, ситуация не меняется.

– Мы прекрасно помним прорыв плотины в Кызылагаше Алматинской области в марте 2010 года, в результате которой погибло 45 человек и порядка 300 получили ранения разной степени тяжес­ти. Спустя 10 лет, в мае 2020 года, из-за смыва нижней части дамбы Сардабинского водохранилища произошло подтопление населенных пунктов Мактааральского района Туркестанской области, вследствие чего вынуждены были эвакуироваться около 5,4 тысячи человек. Особое беспокойство вызывает состояние, а в ряде случаев и полное отсутствие гидротехнических сооружений, подавляющее большинство которых построено в 60–70-е годы прошлого столетия и в настоящее время физически и морально изношены до 40%. Поч­ти половина гидротехнических сооружений Казахстана находятся в аварийном состоянии и нуждаются в ремонте либо модернизации, – сказал Сергей Ершов.

Он также напомнил, что Президент 27 марта 2019 года на совещании с участием регионов поручил Правительству принять меры по предотвращению паводков на мес­тах, так как этот вопрос является неотъемлемой частью водной безо­пасности страны, на обеспечение которой Глава государства не раз обращал внимание Правительства и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов в ходе разработки проекта новой редакции Экологического кодекса.

– В феврале 2022 года Президент поручил Правительству совместно с экспертами разработать проект нового Водного кодекса, поскольку принятый в 2003 году кодекс не дает возможности сохранить водные ресурсы и эффективно их использовать. Следует напомнить, что этот вопрос на протяжении ряда лет обсуждался нами. Свои опасения мы высказывали относительно состояния систем ливневой канализации, арочных сетей в столице и городе Алматы. Правительство, руководители центральных и местных исполнительных органов в своих отчетах и ответах не раз нас заверяли о принимаемых системных мерах по обеспечению водной безопас­ности страны. Однако текущая паводковая ситуация, в частности в ЗКО, СКО, Актюбинской, Акмолинской и Карагандинской областях, свидетельствует об обратном, – отметил депутат.

Он констатировал, что еже­дневные сводки о ликвидации паводков неутешительны: целые населенные пункты оказываются под ударами стихии, граждане теряют кров, имущество, а государство несет экономические потери и затраты, и при этом акцент по-прежнему остается на ликвидации последствий, а не на предупреждении ЧС.

– С учетом этого просим Правительство изложить системные меры организационного, законодательного и комплексного характера, направленные на предупреждение, а не только на ликвидацию ЧС природного характера, в том числе паводковой ситуации. Просим на очередном заседании палаты, 14 апреля 2022 года, дать устный ответ о результатах рассмотрения нашего депутатского запроса, огласить который предлагается министру по ЧС господину Ильи­ну, с приглашением министра экологии, геологии и природных ресурсов Брекешева – по вопросам управления водными ресурсами, министра индустрии и инфраструктурного развития Ускенбаева – по вопросам развития системы ливневой канализации, арычных сетей и строительству дорог, – сказал сенатор.

Коллегу поддержал спикер Сената Маулен Ашимбаев:

– Эту проблему депутаты поднимают каждый год, но снова и снова местные исполнительные органы, министерства оказываются не готовы к чрезвычайной ситуации. Необходимо проработать данный вопрос и на следующее заседание пригласить министра по ЧС, других соответствующих представителей Правительства, возможно, подключим через видеосвязь регионы, которые столк­нулись с этой бедой. Заслушаем, досконально рассмотрим ситуацию и выработаем меры, которые в будущем позволят исключить или хотя бы ослабить негативное влияние стихии на жизнь наших сограждан.