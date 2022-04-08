Свежий выпуск
​​​​​​​Вода пришла, когда ее не ждали
Тусупбекова Лаура

Депутаты Сената на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева приняли решение вызвать на следующее заседание руководителей ведомств, которые обязаны разъяснить, почему каждый год в стране неожиданно наступает весна и начинаются паводки.

Но перед этим решением сенаторы ратифицировали Конвенцию Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации. Конвенция направлена на усиление гарантий соблюдения международных коммерческих соглашений и создание доступной системы признания и исполнения соглашений, достигнутых в медиации в другой юрисдикции в соответствии с ее нацио­нальным законодательством.

– Настоящая конвенция формирует в государствах-членах правовую основу для выполнения соглашений, достигнутых посредством медиации при коммерческих спорах. В целом на сегодняшний день медиация является альтернативным и эффективным инструментом урегулирования коммерческих споров. В соответствии с этим конвенция предоставляет бизнесу и инвес­торам дополнительные гарантии исполнения медиационных соглашений в иных государствах, – прокомментировал Маулен Ашимбаев принятый закон.

Депутатский запрос на имя Премьер-министра страны насчет паводковой ситуации озвучил сенатор Сергей Ершов. Депутат констатировал, что едва ли не каж­дая весна в Казахстане сопровождается весенними паводками, а чиновники на местах рапортуют о принятых мерах по предупреж­дению паводков и наводнений, о работах по защите населенных пунктов, расчистке русел рек, реконструкции мостов и гидротехнических сооружений. Однако, к сожалению, ситуация не меняется.

– Мы прекрасно помним прорыв плотины в Кызылагаше Алматинской области в марте 2010 года, в результате которой погибло 45 человек и порядка 300 получили ранения разной степени тяжес­ти. Спустя 10 лет, в мае 2020 года, из-за смыва нижней части дамбы Сардабинского водохранилища произошло подтопление населенных пунктов Мактааральского района Туркестанской области, вследствие чего вынуждены были эвакуироваться около 5,4 тысячи человек. Особое беспокойство вызывает состояние, а в ряде случаев и полное отсутствие гидротехнических сооружений, подавляющее большинство которых построено в 60–70-е годы прошлого столетия и в настоящее время физически и морально изношены до 40%. Поч­ти половина гидротехнических сооружений Казахстана находятся в аварийном состоянии и нуждаются в ремонте либо модернизации, – сказал Сергей Ершов.

Он также напомнил, что Президент 27 марта 2019 года на совещании с участием регионов поручил Правительству принять меры по предотвращению паводков на мес­тах, так как этот вопрос является неотъемлемой частью водной безо­пасности страны, на обеспечение которой Глава государства не раз обращал внимание Правительства и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов в ходе разработки проекта новой редакции Экологического кодекса.

– В феврале 2022 года Президент поручил Правительству совместно с экспертами разработать проект нового Водного кодекса, поскольку принятый в 2003 году кодекс не дает возможности сохранить водные ресурсы и эффективно их использовать. Следует напомнить, что этот вопрос на протяжении ряда лет обсуждался нами. Свои опасения мы высказывали относительно состояния систем ливневой канализации, арочных сетей в столице и городе Алматы. Правительство, руководители центральных и местных исполнительных органов в своих отчетах и ответах не раз нас заверяли о принимаемых системных мерах по обеспечению водной безопас­ности страны. Однако текущая паводковая ситуация, в частности в ЗКО, СКО, Актюбинской, Акмолинской и Карагандинской областях, свидетельствует об обратном, – отметил депутат.

Он констатировал, что еже­дневные сводки о ликвидации паводков неутешительны: целые населенные пункты оказываются под ударами стихии, граждане теряют кров, имущество, а государство несет экономические потери и затраты, и при этом акцент по-прежнему остается на ликвидации последствий, а не на предупреждении ЧС.

– С учетом этого просим Правительство изложить системные меры организационного, законодательного и комплексного характера, направленные на предупреждение, а не только на ликвидацию ЧС природного характера, в том числе паводковой ситуации. Просим на очередном заседании палаты, 14 апреля 2022 года, дать устный ответ о результатах рассмотрения нашего депутатского запроса, огласить который предлагается министру по ЧС господину Ильи­ну, с приглашением министра экологии, геологии и природных ресурсов Брекешева – по вопросам управления водными ресурсами, министра индустрии и инфраструктурного развития Ускенбаева – по вопросам развития системы ливневой канализации, арычных сетей и строительству дорог, – сказал сенатор.

Коллегу поддержал спикер Сената Маулен Ашимбаев:

– Эту проблему депутаты поднимают каждый год, но снова и снова местные исполнительные органы, министерства оказываются не готовы к чрезвычайной ситуации. Необходимо проработать данный вопрос и на следующее заседание пригласить министра по ЧС, других соответствующих представителей Правительства, возможно, подключим через видеосвязь регионы, которые столк­нулись с этой бедой. Заслушаем, досконально рассмотрим ситуацию и выработаем меры, которые в будущем позволят исключить или хотя бы ослабить негативное влияние стихии на жизнь наших сограждан.

Популярное

Все
Новое поколение технарей высокого уровня планирует взрастить один из крупнейших вузов Казахстана
Интегрировать кандасов и открыть бесплатные курсы казахского для предприятий планируют в Мангистау
Необычное дело заставило преуспевающего алматинца бросить все и уехать в бесперспективный поселок
Громкие и нелепые фейки: как пытались обманывать казахстанцев в последние годы
Интересные факты из жизни казахской степи в арабографической рукописи анонимного автора
У нас нет запасной планеты: ВОЗ обратилась с призывом к человечеству
Паводок-2022: в зоне риска свыше 50 населенных пунктов Акмолинской области
В Театре «Астана Балет» с большим успехом прошла премьера легендарного балета Иржи Килиана «Падшие ангелы»
Кто сказал, что инвалидность – это приговор? Не верьте!
Предложения по формированию единой языковой среды в Казахстане озвучили в ЗКО
Зарубежные эксперты считают программу масштабных реформ Токаева реальным ответом на запросы казахстанцев
Почетный член ветеранского движения из Алматы Роза Имашевна Кунирова в свои 86 лет активна, современна и деятельна
Быть в теме, в тренде и в "ТикТоке": как наладить связь с подрастающим поколением
Станет шире круг возможностей
​​​​​​​«Дорожная карта» нового Казахстана
Если хочешь быть здоров…
Постковидный синдром: манипуляции и ложь – признак нового времени
​​​​​​​Звездное племя священной земли
Возьмемся за руки, друзья!
Казахский для всех
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Снег и дожди идут в Казахстан
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, рассказал глава Минторговли
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
"Пули сыпались с неба": 27 лет назад боевики напали на роту Внутренних войск Казахстана
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
О бессилии и насилии
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге

Читайте также

Свежий выпуск
Пусть раздается наковальни звон
Свежий выпуск
Скотина под присмотром
Свежий выпуск
​​​​​​​Диагноз подтвержден
Свежий выпуск
В помощь пострадавшим
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021