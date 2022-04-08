Свежий выпуск Вода пришла, когда ее не ждали 8 апреля 2022 г. 1:45 Тусупбекова Лаура Депутаты Сената на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева приняли решение вызвать на следующее заседание руководителей ведомств, которые обязаны разъяснить, почему каждый год в стране неожиданно наступает весна и начинаются паводки. Но перед этим решением сенаторы ратифицировали Конвенцию Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации. Конвенция направлена на усиление гарантий соблюдения международных коммерческих соглашений и создание доступной системы признания и исполнения соглашений, достигнутых в медиации в другой юрисдикции в соответствии с ее национальным законодательством. – Настоящая конвенция формирует в государствах-членах правовую основу для выполнения соглашений, достигнутых посредством медиации при коммерческих спорах. В целом на сегодняшний день медиация является альтернативным и эффективным инструментом урегулирования коммерческих споров. В соответствии с этим конвенция предоставляет бизнесу и инвесторам дополнительные гарантии исполнения медиационных соглашений в иных государствах, – прокомментировал Маулен Ашимбаев принятый закон. Депутатский запрос на имя Премьер-министра страны насчет паводковой ситуации озвучил сенатор Сергей Ершов. Депутат констатировал, что едва ли не каждая весна в Казахстане сопровождается весенними паводками, а чиновники на местах рапортуют о принятых мерах по предупреждению паводков и наводнений, о работах по защите населенных пунктов, расчистке русел рек, реконструкции мостов и гидротехнических сооружений. Однако, к сожалению, ситуация не меняется. – Мы прекрасно помним прорыв плотины в Кызылагаше Алматинской области в марте 2010 года, в результате которой погибло 45 человек и порядка 300 получили ранения разной степени тяжести. Спустя 10 лет, в мае 2020 года, из-за смыва нижней части дамбы Сардабинского водохранилища произошло подтопление населенных пунктов Мактааральского района Туркестанской области, вследствие чего вынуждены были эвакуироваться около 5,4 тысячи человек. Особое беспокойство вызывает состояние, а в ряде случаев и полное отсутствие гидротехнических сооружений, подавляющее большинство которых построено в 60–70-е годы прошлого столетия и в настоящее время физически и морально изношены до 40%. Почти половина гидротехнических сооружений Казахстана находятся в аварийном состоянии и нуждаются в ремонте либо модернизации, – сказал Сергей Ершов. Он также напомнил, что Президент 27 марта 2019 года на совещании с участием регионов поручил Правительству принять меры по предотвращению паводков на местах, так как этот вопрос является неотъемлемой частью водной безопасности страны, на обеспечение которой Глава государства не раз обращал внимание Правительства и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов в ходе разработки проекта новой редакции Экологического кодекса. – В феврале 2022 года Президент поручил Правительству совместно с экспертами разработать проект нового Водного кодекса, поскольку принятый в 2003 году кодекс не дает возможности сохранить водные ресурсы и эффективно их использовать. Следует напомнить, что этот вопрос на протяжении ряда лет обсуждался нами. Свои опасения мы высказывали относительно состояния систем ливневой канализации, арочных сетей в столице и городе Алматы. Правительство, руководители центральных и местных исполнительных органов в своих отчетах и ответах не раз нас заверяли о принимаемых системных мерах по обеспечению водной безопасности страны. Однако текущая паводковая ситуация, в частности в ЗКО, СКО, Актюбинской, Акмолинской и Карагандинской областях, свидетельствует об обратном, – отметил депутат. Он констатировал, что ежедневные сводки о ликвидации паводков неутешительны: целые населенные пункты оказываются под ударами стихии, граждане теряют кров, имущество, а государство несет экономические потери и затраты, и при этом акцент по-прежнему остается на ликвидации последствий, а не на предупреждении ЧС. – С учетом этого просим Правительство изложить системные меры организационного, законодательного и комплексного характера, направленные на предупреждение, а не только на ликвидацию ЧС природного характера, в том числе паводковой ситуации. Просим на очередном заседании палаты, 14 апреля 2022 года, дать устный ответ о результатах рассмотрения нашего депутатского запроса, огласить который предлагается министру по ЧС господину Ильину, с приглашением министра экологии, геологии и природных ресурсов Брекешева – по вопросам управления водными ресурсами, министра индустрии и инфраструктурного развития Ускенбаева – по вопросам развития системы ливневой канализации, арычных сетей и строительству дорог, – сказал сенатор. Коллегу поддержал спикер Сената Маулен Ашимбаев: – Эту проблему депутаты поднимают каждый год, но снова и снова местные исполнительные органы, министерства оказываются не готовы к чрезвычайной ситуации. Необходимо проработать данный вопрос и на следующее заседание пригласить министра по ЧС, других соответствующих представителей Правительства, возможно, подключим через видеосвязь регионы, которые столкнулись с этой бедой. Заслушаем, досконально рассмотрим ситуацию и выработаем меры, которые в будущем позволят исключить или хотя бы ослабить негативное влияние стихии на жизнь наших сограждан.