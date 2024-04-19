Воде быть!

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Флора Левина

В области Абай намерены реа­лизовать 33 проекта по строительству водопроводных сетей.

фото из архива "КП"

В ходе расширенного аппаратного совещания и. о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жандос Кайыр­ханов отметил, что в этом году в планах ввести в эксплуатацию 25 проектов, из которых 16 предназначены для сельских населенных пунктов и семь – для областного центра. Эти проекты обеспечат чистой питьевой водой более 26 тыс. человек. Таким образом, доля централизованного водоснабжения в области достигнет 97,1%.

А для стопроцентного обеспечения водой горожан необходима реализация еще семи проектов, над завершением разработки которых в настоящее время трудится профильное управление.

По словам Жандоса Кайырханова, в текущем и следующем годах в области Абай планируется построить 21 водопроводную сеть, 13 и 8 соответственно. Все эти мероприятия позволят обеспечить централизованным водоснабжением жителей облас­ти Абай на сто процентов.

#регионы #Усть-Каменогорск #вода #проекты

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