Водитель и годовалый ребенок погибли в ДТП на трассе Атырау – Уральск

Накануне в Атырауской области на трассе сообщением Атырау – Уральск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.
На трассе произошло лобовое столкновение автомобилей марки Lada Granta и Kia Rio. На месте происшествия погибли водитель Lada Granta и маленький ребенок.
Как сообщили в Атырауской областной больнице, в ДТП пострадал также 18-летний парень, которого доставили в клинику с многочисленными ранами и ушибами. Его оперировали. Врачи борются за его жизнь.
По факту ДТП с гибелью людей проводится проверка, назначен ряд экспертиз.
Как ранее сообщалось, Атырау очищают от первого "большого" снега. 23 января снег начал таять, поэтому дороги стали скользкими.
На трассе произошло лобовое столкновение автомобилей марки Lada Granta и Kia Rio. На месте происшествия погибли водитель Lada Granta и маленький ребенок.
Как сообщили в Атырауской областной больнице, в ДТП пострадал также 18-летний парень, которого доставили в клинику с многочисленными ранами и ушибами. Его оперировали. Врачи борются за его жизнь.
По факту ДТП с гибелью людей проводится проверка, назначен ряд экспертиз.
Как ранее сообщалось, Атырау очищают от первого "большого" снега. 23 января снег начал таять, поэтому дороги стали скользкими.