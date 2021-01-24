Водитель и годовалый ребенок погибли в ДТП на трассе Атырау – Уральск

Закон и Порядок
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Накануне в Атырауской области на трассе сообщением Атырау – Уральск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.   

На трассе произошло лобовое столкновение автомобилей марки Lada Granta и Kia Rio. На месте происшествия погибли водитель Lada Granta и маленький ребенок.

Как сообщили в Атырауской областной больнице, в ДТП пострадал также 18-летний парень, которого доставили в клинику с многочисленными ранами и ушибами. Его оперировали. Врачи борются за его жизнь.

По факту ДТП с гибелью людей проводится проверка, назначен ряд экспертиз. 

Как ранее сообщалось, Атырау очищают от первого "большого" снега. 23 января снег начал таять, поэтому дороги стали скользкими.

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