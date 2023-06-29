Водитель врезался в дерево и сгорел вместе с машиной в Караганде

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области сообщили о смертельном ДТП на трассе, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: ДП Карагандинской области

"28 июня примерно в 18.00 на дороге к Федоровскому водохранилищу, по предварительным данным, 41-летний водитель автомашины "Мерседес Бенс 124" не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с деревом, от чего автомашина загорелась. В результате водитель скончался на месте происшествия", - проинформировали в ДП.

Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, добавили в полиции.

Фото пресс-службы ДП Карагандинской области

Отметим, также сегодня утром водитель на скорости врезался в бетонную опору LRT и погиб на месте происшествия в Астане.